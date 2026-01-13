Веће дневнице још на чекању

Извор:
АТВ
13.01.2026
19:19
Коментари:1
Јогурт, бурек, кафа и флашица воде - зачас оде дневница од 20 марака. Толико је већ годинама у Републици Српској дневница за службена путовања унутар БиХ. За тај новац тешко је покрити основне трошкове једног дана оца на службеном на путу. Службена путовања често подразумијевају рани полазак, вишесатни боравак ван мјеста рада и додатне трошкове, које радници пречесто надокнађују из властитог џепа.
"Возача министра који у 7 сати ујутру мора да покупи министра и мора да га одвезе у Требиње и да га врати, он ће остати најмање 16 до 17 сати, он ће добити 20 КМ, и са тим износом мора да доручкује, да руча, да вечера", рекао је Божо Марић, предсједник Синдиката управе.
Дневнице се умањују за 50 одсто ако су осигурана најмање два оброка.
"Запослени има право на пуну дневницу уколико је службено путовање трајало више од 12 часова.
Ако је службено путовање трајало више од осам, а мање од 12 часова, запослени има право на половину дневнице", наводи се у Службеног гласнику (Одлука о висини накнаде трошкова за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у Републици Српској број 57/21).
Из синдиката управе позивају што на хитније повећање износа дневнице.
"Зато је изузетно битно да се ове дневнице повећају, јер на тај начин чувамо и достојанство наших људи, али обезбјеђујемо да они могу егзистенцијалне ствари да конзумирају у току једног дана, односно да им буде довољно за исхрану у току једног дана", истиче Божо Марић.
Бања Лука
Буџет касни, фотеље стижу на вријеме - Бањалука опет плаћа цех
Износи су нешто виши за иностранство . За сусједне земље и регион, 25 евра, земље западне Европе 55, а за удаљеније дестинације попут САД-а, Јапана или Аустралије 70 евра. Дневнице се исплаћују у складу са временом проведеним на терену. На мале дневнице упозоравају и економисти, с обзиром на свакодневна поскупљења.
"Јасно је да неко ко је запослени у органима Републике Српске када оде на службено путовање није у могућности да на локацији којој иначе ради добије топли оброк, да са тих 20 КМ једва може нешто да поједе и свакако му ништа неће остати. Ми имамо генерално једну праксу да се такмичимо у сиромаштву, дакле код нас је фокус стављен на минималну плату, не на просјечну плату и на ограничење дневница и плата директора јавних предузећа", каже Марко Ђого, економиста.
Јасно је да би повећање дневнице уљепшало службени пут. Дотад, најсигурније је прије пута направити покоји сендвич. Вода се још увијек углавном не плаћа.
Најновије
Најчитаније
20
39
20
39
20
31
20
30
20
22
Тренутно на програму