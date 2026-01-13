Буџет касни, фотеље стижу на вријеме - Бањалука опет плаћа цех

Аутор:Весна Азић
Бањалука је у Нову годину ушла без буџета, опет. Могло би се рећи, као реприза серије коју сви знају напамет, али се сваке године надају другачијем крају.
Умјесто финансијског плана, Бањалучане је дочекало привремено финансирање, а градска каса "на леру". ПДП-оци увјеравају сједница је, планирана за 5. јануар, материјали су стигли 29. децембра, закаснили свега неколико сати. Празници нису изговор. Времена за анализу било је довољно.
"Петог нисмо добили информацију да неће бити сједнице, једноставно нисмо добили позив. Нисмо добили ни разлог ни образложење због чега је нема. Тако да, ево, до данас немамо информацију. Имамо неке незваничне најаве да ће то бити 23. Али смо такве незваничне најаве имали и за 12. па се није десило. То је питање за предсједника Скупштине. Ја очекујем да ће сједница и буџет бити усвојени до краја јануара", рекао је Драган Милановић, одборник ПДП-а у Скупштини Града Бањалука.
Проблем је чега у буџету нема. Нема повећања за персоналну асистенцију особама са инвалидитетом. Нема додатне подршке борачким категоријама. А закон је јасан, ако се буџет не усвоји до краја децембра, све што се касније изгласа важи тек од априла, кажу из Народног фронта. Три мјесеца паузе за оне којима је помоћ потребна одмах. Као да некоме ко је жедан кажете: сачекај прољеће.
"Оно што сви негде занемарују јесте чињеница да смо ми буџет морали усвојити до 31.12.2025.године, иначе аутоматски наступа привремено финансирање. И кад год се закаже сједница буџет ако се усвоји, уколико се буде поступало према Закону, он почиње да важи 1.4.2026. Што се тога тиче, ситуација је јако незгодна", рекла је Дијана Јешић, одборник Народног фронта у Скупштини града Бањалука.
Буџет није усвојен, али брже боље усвојен је нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста. Планира се ширење, како кажу из СНСД-а, ионако прегомилане градске администрације. Нових 14 одјељења, 70 савјетника, 95 координатора, 6 шефова тимова и још један градски менаџер, по свему судећи, сервисираће градоначелника. Ко ће то платити, још се не зна. Од којих пара, још мање.
"Посебно је забрињавајући податак када је ријеч о кабинету градоначелника који је додатно појачан са 22 савјетника и 4 координатора што представља преседан у досадашњој пракси. Број од готово 70 радника ће директно сервисирати градоначелника Драшка Станивуковића и ово заиста превазилази све административне стандарде. Представља озбиљно оптерећење за буџет град аи грађане који све то финансирају.", рекла је Жана Грмуша, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
Администрација буја. Грађани се питају како да плате све скупљу воду, смеће и струју. Рачуни расту, савјетници се множе, а резултати тешко мјерљиви. И није ово први пут. Сличан сценарио гледали смо и 2021. године, када је тим градских отаца „порастао" за седамдесетак сарадника. Четири године касније, иста слика, само већи број. Тако смо још једном дочекали годину без јасног финансијског плана, али са све дужим списком људи на буџетској платној листи. Грађани, по старом обичају, настављају да стежу каиш и гледају како се градска администрација шири, а градска каса тапка у мјесту.
