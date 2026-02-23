Превртање чамца на Уни: Једна особа погинула, трага се за несталима

Извор:
23.02.2026
На подручју Хрватске Костајнице у мјесту Росуље, полицијски су службеници тијеком надзора државне границе у 4.55 сати зачули позив у помоћ непознате особе из ријеке Уне.
На мјесто догађаја упућене су полицијске опходње те су позване и друге журне службе. Досад је пронађена једна жива мушка особа те једно беживотно тијело непознате мушке особе.
Утврђено је да је дошло до превртања чамца у којем се налазило више особа. Полицијски службеници и припадници ХГСС-a уз помоћ пловила и беспилотних летјелица интензивно трагају за несталим особама.
