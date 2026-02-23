Logo
Превртање чамца на Уни: Једна особа погинула, трага се за несталима

Извор:

Индекс

23.02.2026

08:52

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

На подручју Хрватске Костајнице у мјесту Росуље, полицијски су службеници тијеком надзора државне границе у 4.55 сати зачули позив у помоћ непознате особе из ријеке Уне.

На мјесто догађаја упућене су полицијске опходње те су позване и друге журне службе. Досад је пронађена једна жива мушка особа те једно беживотно тијело непознате мушке особе.

мексико ел менчо картел

Свијет

Мексико се претворио у ратну зону након убиства озлоглашеног Ел Менча, хаос широм земље

Утврђено је да је дошло до превртања чамца у којем се налазило више особа. Полицијски службеници и припадници ХГСС-a уз помоћ пловила и беспилотних летјелица интензивно трагају за несталим особама.

Тагови :

Хрватска

Una

čamac

pogibija

утапање

