Ево када лијекови изазивају аритмију

23.02.2026
Поједини лијекови могу да продуже електрични опоравак срца и повећају ризик од опасних аритмија, нарочито код особа са генетском предиспозицијом.
Лупање срца, вртоглавица или несвјестица након увођења новог лијека могу, у ретким случајевима, да указују на поремећај познат као синдром продуженог QТ интервала (Лонг QТ сyндроме). Ријеч је о поремећају електричног система срца који може да буде стечен, најчешће изазван лековима, или урођен, односно генетски.
Назив потиче од QТ интервала на електрокардиограму (ЕКГ), дјелу записа који приказује електричну активност доњих срчаних шупљина. Овај интервал представља вријеме потребно да се срчани мишић "напуни" и припреми за следећи откуцај.
Са сваким откуцајем, срчане ћелије размењују натријум, калијум и калцијум кроз ситне јонске канале у својој мембрани како би се припремиле за наредну контракцију. Продужен QТ интервал може да настане зато што ти канали не функционишу правилно, али и због лијекова, поремећаја електролита или оштећења срчаног мишића. То продужење може да поремети прецизно усклађен рад срца и у одређеним ситуацијама изазове опасне, убрзане аритмије познате као торсаде де поинтес.
У већини случајева продужен QТ интервал не изазива никакве тегобе, јер срце успијева да надокнади кашњење. Међутим, под физичким или емоционалним стресом може доћи до наглог, убрзаног и неправилног рада срца, што се манифестује као:
кратак дах
вртоглавица
губитак свести
у најтежим случајевима изненадна срчана смрт
Стечени облик је чешћи и најчешће је повезан са лековима. Стотине често прописиваних препарата могу да продужеи QТ интервал, а међу њима су поједини антибиотици, антипсихотици, лијекови за срце, дијабетес, депресију и алергије. Ризик је већи код жена, као и код особа које већ имају генетску предиспозицију. Добра вијест је да се код стеченог облика QТ интервал најчешће нормализује након прекида терапије.
Процјењује се да се урођени облик јавља код најмање једног од 2.000 новорођенчади. Иако је идентификовано више гена повезаних са овим синдромом, три генетске мутације одговорне су за већину насљедних случајева.
Многи људи са урођеним обликом немају симптоме и поремећај се открива случајно, на рутинском ЕКГ прегледу. Сумња је већа код особа које имају понављане, необјашњиве несвестице, нарочито током напора или након наглог излагања јаком звуку. Детаљна лична и породична анамнеза, тест оптерећења и ношење преносивог ЕКГ монитора помажу у потврди дијагнозе.
Терапија зависи од узрока и степена ризика. Код стеченог облика, први корак је обично прекид или замјена лијека који продужава QТ интервал, као и корекција евентуалног поремећаја електролита, нарочито калијума и магнезијума.
Код урођеног облика, најчешће се примењују бета-блокатори, који смањују ризик од опасних аритмија.
Особама са високим ризиком или онима које су већ имале озбиљне поремећаје ритма може да буде уграђен имплантабилни кардиовертер-дефибрилатор (ИЦД), уређај који препознаје и прекида животно угрожавајуће аритмије.
У појединим случајевима препоручује се избјегавање интензивних спортова или ситуација које могу изазвати нагли адреналински скок.
Иако се урођени облик не може спријечити, правовремена дијагноза и адекватна терапија значајно смањују ризик од озбиљних компликација.
