Грађани БиХ највише новца остављају за ове лијекове

Извор:

Аваз

05.02.2026

13:24

Таблете лијекови
Фото: Pexels

Према званичним подацима Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине највише новца се потрошило на скупе лијекове против рака.

"На првом мјесту према финансијском износу у 2024. године су антинеопластици и имуномодулатори, на другом мјесту лијекови за кардиоваскуларни систем и на трећем мјесту лијекови за алиментарни тракт и метаболизам", написали су из Агенције за "Аваз".

Онколошке и имунолошке терапије најскупље

Антинеопластици и имуномодулатори су углавном лијекови против рака и лијекови који јачају или регулишу имуни систем. Користе се код терапија за карцином, аутоимуне болести и тежа хронична обољења, због чега су и најскупљи.

Лијекови за кардиоваскуларни систем су лијекови за срце и крвне судове и ту спадају терапије за висок притисак, срчане болести, аритмије, згрушавање крви и сличне проблеме које има велики број људи.

Ина Гардијан

Сцена

Породила се Ина Гардијан

И трећенаведени су лијекови за желудац, цријева и метаболизам. У ову групу улазе лијекови за дијабетес, желудачне тегобе, пробаву, масноће у крви и слично.

Најпродаванији лијекови у БиХ током 2024. године

Према званичним подацима Агенције на врху листе најпродаванијих лијекова према интернационалном незаштићеном називу у 2024. налазе се скупе терапије за лијечење рака, попут пембролизумаба и атезолизумаба, које се користе код тешких малигних обољења и д‌јелују тако што помажу имунитету да се бори против болести.

Велики дио новца одлази и на лијекове за срце и крвне судове, првенствено оне за разрјеђивање крви, као што су ривароксабан и апиксабан, који се користе за превенцију можданог удара и крвних угрушака.

Међу најкориштенијим су и лијекови које грађани свакодневно узимају – парацетамол и ибупрофен за болове и повишену температуру, пантопразол за желучане тегобе и смањење киселине, те аспирин који се често користи у терапији за срце.

На листи се налази и комбинација ибупрофена и псеудоефедрина за симптоме прехладе и грипе, као и емпаглифлозин, лијек за дијабетес који помаже у регулацији шећера у крви, али и штити срце и бубреге.

