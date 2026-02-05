Грађани БиХ највише новца остављају за ове лијекове

Извор:
Према званичним подацима Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине највише новца се потрошило на скупе лијекове против рака.
"На првом мјесту према финансијском износу у 2024. године су антинеопластици и имуномодулатори, на другом мјесту лијекови за кардиоваскуларни систем и на трећем мјесту лијекови за алиментарни тракт и метаболизам", написали су из Агенције за "Аваз".
Антинеопластици и имуномодулатори су углавном лијекови против рака и лијекови који јачају или регулишу имуни систем. Користе се код терапија за карцином, аутоимуне болести и тежа хронична обољења, због чега су и најскупљи.
Лијекови за кардиоваскуларни систем су лијекови за срце и крвне судове и ту спадају терапије за висок притисак, срчане болести, аритмије, згрушавање крви и сличне проблеме које има велики број људи.
И трећенаведени су лијекови за желудац, цријева и метаболизам. У ову групу улазе лијекови за дијабетес, желудачне тегобе, пробаву, масноће у крви и слично.
Према званичним подацима Агенције на врху листе најпродаванијих лијекова према интернационалном незаштићеном називу у 2024. налазе се скупе терапије за лијечење рака, попут пембролизумаба и атезолизумаба, које се користе код тешких малигних обољења и дјелују тако што помажу имунитету да се бори против болести.
Велики дио новца одлази и на лијекове за срце и крвне судове, првенствено оне за разрјеђивање крви, као што су ривароксабан и апиксабан, који се користе за превенцију можданог удара и крвних угрушака.
Међу најкориштенијим су и лијекови које грађани свакодневно узимају – парацетамол и ибупрофен за болове и повишену температуру, пантопразол за желучане тегобе и смањење киселине, те аспирин који се често користи у терапији за срце.
На листи се налази и комбинација ибупрофена и псеудоефедрина за симптоме прехладе и грипе, као и емпаглифлозин, лијек за дијабетес који помаже у регулацији шећера у крви, али и штити срце и бубреге.
