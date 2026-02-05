Породила се Ина Гардијан

Извор:
Курир
05.02.2026
13:15

Ина Гардијан и њен партнер Данило Јовановић постали су родитељи дјевојчице којој су дали име Хана.
Њен изабраник Данило Јовановић је из Србије, а прије више од 10 година преселио се у Америку и од тада живи на релацији. Неко вријеме живио је на Флориди, у Мајамију, гдје и даље често проводи вријеме.
Из богате је породице, воли путовања и обишао је многе земље.
Многи га знају и као бившег момка манекенке Цеце Живојиновић. Они су били заједно прије 9 година, били су у дугој и озбиљној вези.
За име Хана, првенствено се сматра да води поријекло из арапског језика, други наводи пак указују на то да је потекло из њемачког (Hanne), а неки да потиче из старо-хебрејског језика (Hanna).
Међу неким спроведеним истраживањима нађени су и писани документи који показују да је ово име изворно муслиманског порекла, као и да се налазило у старим турским и персијским списима.
Када се узме у обзир арапско поријекло имена Хана, његово значење је - "паметна и разумна женска особа"; "особа која је интелигентна"; "жена пуна знања, врлина и искуства"; "разумност" или "особа којој је врлина разумијевање"; "срећа"; "жена која доноси радост и срећу"; "жена која је весник среће".
О Инином приватном животу се не зна превише, а недавно је све изненадила када је говорила о љубави својих родитеља.
"Моја мајка је разлог развода мог оца и његове прве супруге. Тата и мама су се упознали много млади, мама је ишла на море у Хрватску, тата је био у војсци и они су тад започели романсу, али их је живот одвео на двије стране. Мама је била у Београду, тата у Хрватској. Тата се у међувремену оженио, али неким сплетом околности, они су се поново срели и тата се развео, па је ступио са мамом у однос и у брак", рекла је пјевачица за "Hype" и додала:
"Мислим да је мама била разлог и та љубав према њој, јер он није могао да је заборави."
Подсјетимо, својевремено је на друштвеним мрежама кружила информација да је Душко Тошићу у тајној вези са пјевачицом Ином Гардијан, поводом чега се огласила и сама Јелена Карлеуша и тада демантовала ове наводе, преноси Курир.
