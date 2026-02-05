Logo
Large banner

Породила се Ина Гардијан

Извор:

Курир

05.02.2026

13:15

Коментари:

0
Породила се Ина Гардијан
Фото: Printscreen/Instagram/Ina Gardijan

Ина Гардијан и њен партнер Данило Јовановић постали су родитељи дјевојчице којој су дали име Хана.

Њен изабраник Данило Јовановић је из Србије, а прије више од 10 година преселио се у Америку и од тада живи на релацији. Неко вријеме живио је на Флориди, у Мајамију, гдје и даље често проводи вријеме.

Из богате је породице, воли путовања и обишао је многе земље.

Многи га знају и као бившег момка манекенке Цеце Живојиновић. Они су били заједно прије 9 година, били су у дугој и озбиљној вези.

Значење имена Хана

За име Хана, првенствено се сматра да води поријекло из арапског језика, други наводи пак указују на то да је потекло из њемачког (Hanne), а неки да потиче из старо-хебрејског језика (Hanna).

Међу неким спроведеним истраживањима нађени су и писани документи који показују да је ово име изворно муслиманског порекла, као и да се налазило у старим турским и персијским списима.

Радник

Регион

Страни радници ће морати да уче и полажу хрватски језик

Када се узме у обзир арапско поријекло имена Хана, његово значење је - "паметна и разумна женска особа"; "особа која је интелигентна"; "жена пуна знања, врлина и искуства"; "разумност" или "особа којој је врлина разумијевање"; "срећа"; "жена која доноси радост и срећу"; "жена која је весник среће".

О породици

О Инином приватном животу се не зна превише, а недавно је све изненадила када је говорила о љубави својих родитеља.

"Моја мајка је разлог развода мог оца и његове прве супруге. Тата и мама су се упознали много млади, мама је ишла на море у Хрватску, тата је био у војсци и они су тад започели романсу, али их је живот одвео на двије стране. Мама је била у Београду, тата у Хрватској. Тата се у међувремену оженио, али неким сплетом околности, они су се поново срели и тата се развео, па је ступио са мамом у однос и у брак", рекла је пјевачица за "Hype" и додала:

"Мислим да је мама била разлог и та љубав према њој, јер он није могао да је заборави."

Подсјетимо, својевремено је на друштвеним мрежама кружила информација да је Душко Тошићу у тајној вези са пјевачицом Ином Гардијан, поводом чега се огласила и сама Јелена Карлеуша и тада демантовала ове наводе, преноси Курир.

Подијели:

Тагови:

Ина Гардијан

dijete

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Страни радници ће морати да уче и полажу хрватски језик

Регион

Страни радници ће морати да уче и полажу хрватски језик

1 ч

0
ko je nenad stojakovic otkaz partizan

Фудбал

Смијењен Ненад Стојаковић

1 ч

0
Украјина

Свијет

Нова размjена руских и украјинских заробљеника

1 ч

0
Ruža cvijet

Свијет

Изненада преминула млада фудбалерка: Клуб потврдио ужасне вијести

1 ч

0

Више из рубрике

Момак Милице Тодоровић

Сцена

Ово је мушкарац којем је Милица родила сина: Крио се више од 9 мјесеци

2 ч

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Отац дјетета Милице Тодоровић у сузама: Емоције није могао да сакрије

3 ч

0
Алка Вујица објавила радосне вијести

Сцена

Алка Вујица објавила радосне вијести

3 ч

0
Милан Милошевић на Острогу

Сцена

Познатом водитељу позлило током посјете манастиру Острог

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

14

21

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner