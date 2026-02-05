Logo
Нова размjена руских и украјинских заробљеника

Агенције

05.02.2026

13:02

Украјина
Фото: Таnjug

Са територије која је под контролом кијевског режима враћено је 157 руских војника, саопштило је Министарство одбране Русије.

Заузврат, руска страна је предала 157 ратних заробљеника Оружаних снага Украјине.

"Поред тога, враћена су и три држављанина Руске Федерације", становници Курске области, које је кијевски режим незаконито задржавао, а који ће бити допремљени кући - истакли су у руском одбрамбеном ресору.

Додали су да се руски војници тренутно налазе на територији Републике Белорусије, где им се пружа неопходна психолошка и медицинска помоћ.

Doktor

Здравље

Руски научници открили механизам за сузбијање раста ћелија рака

"Сви руски војници биће пребачени у Руску Федерацију ради лечења и рехабилитације у медицинским установама Министарства одбране Русије. При повратку руских војника из заробљеништва посредничку хуманитарну улогу имали су Уједињени Арапски Емирати и Сједињене Америчке Државе", подвукли су у саопштењу.

