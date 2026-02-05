Писмо власника бара након смртоносног пожара у Кран Монтани

Извор:
Власници бара "Констеласион" у швајцарском ски центру Кран Монтана, у у коме је у новогодишњој ноћи у пожару погинула 41 особа, Жак и Џесика Морети, упутили су отворено писмо запосленима у бару у коме су истакли да су "дубоко повријеђени" клеветничким оптужбама које су се о њима прошириле.
Они су у писму, у које је Франс инфо имао увид, изразили и огорченост према "медијима, који дивљају и понекад шире озбиљне лажи без икакве контроле".
Како су навели, једна од тих "лажи" их је посебно узнемирила - да је Џесика Морети побјегла са касом са новцем када је избио пожар, иако су, тврде Моретијеви, били тамо, "суочени са хаосом, престрављени ратним сценама током те ноћи ужаса" и док су покушавали да пруже помоћ.
"Дубоко смо повријеђени многим клеветничким тврдњама које се шире. Наставићемо у потпуности да сарађујемо и одговарамо на сва питања најбоље што можемо. Надамо се да ће истрага открити истину и имаћемо вјеру у правду", наводе Моретијеви у писму.
Додали су да су због истраге која је у току били присиљени да се уздрже од изражавања дубоке емпатије са запосленима, као и да је то за њих било веома тешко.
"Ни на тренутак нисмо могли да замислимо такву трагедију. Сумња на завјеру која је против нас подигнута присилила нас је да прекинемо све везе, чинећи искушење још неподношљивијим. Сносимо ову одговорност без икаквог настојања да вас кривимо. Ни на тренутак нисмо могли да замислимо такву трагедију", закључили су они.
У трагедији која се догодила у новогодишњој ноћи у бару "Констеласион" погинула је 41, а повријеђено 115 особа, међу којима је било и држављана Србије, преноси Танјуг.
