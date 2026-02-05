Logo
Large banner

Писмо власника бара након смртоносног пожара у Кран Монтани

Извор:

Танјуг

05.02.2026

12:27

Коментари:

0
Писмо власника бара након смртоносног пожара у Кран Монтани
Фото: screenshot / x / SuisseAlert

Власници бара "Констеласион" у швајцарском ски центру Кран Монтана, у у коме је у новогодишњој ноћи у пожару погинула 41 особа, Жак и Џесика Морети, упутили су отворено писмо запосленима у бару у коме су истакли да су "дубоко повријеђени" клеветничким оптужбама које су се о њима прошириле.

Отворено писмо власника бара запосленима

Они су у писму, у које је Франс инфо имао увид, изразили и огорченост према "медијима, који дивљају и понекад шире озбиљне лажи без икакве контроле".

Како су навели, једна од тих "лажи" их је посебно узнемирила - да је Џесика Морети побјегла са касом са новцем када је избио пожар, иако су, тврде Моретијеви, били тамо, "суочени са хаосом, престрављени ратним сценама током те ноћи ужаса" и док су покушавали да пруже помоћ.

Novcanik

Регион

Хрват насјео на превару: "Улагање" у криптовалуте га папрено коштале

"Дубоко смо повријеђени многим клеветничким тврдњама које се шире. Наставићемо у потпуности да сарађујемо и одговарамо на сва питања најбоље што можемо. Надамо се да ће истрага открити истину и имаћемо вјеру у правду", наводе Моретијеви у писму.

Истрага у току и порука запосленима

Додали су да су због истраге која је у току били присиљени да се уздрже од изражавања дубоке емпатије са запосленима, као и да је то за њих било веома тешко.

"Ни на тренутак нисмо могли да замислимо такву трагедију. Сумња на завјеру која је против нас подигнута присилила нас је да прекинемо све везе, чинећи искушење још неподношљивијим. Сносимо ову одговорност без икаквог настојања да вас кривимо. Ни на тренутак нисмо могли да замислимо такву трагедију", закључили су они.

У трагедији која се догодила у новогодишњој ноћи у бару "Констеласион" погинула је 41, а повријеђено 115 особа, међу којима је било и држављана Србије, преноси Тан‌југ.

Подијели:

Тагови:

пожар

Швајцарска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Облачно вријеме и олуја

Свијет

Ударило јако невријеме: Полиција позвала грађане - припремите пакете

2 ч

0
Због снијега и ледене кише отказани бројни летови

Свијет

Због снијега и ледене кише отказани бројни летови

2 ч

0
Храна за бебе довела до масовног тровања, огласили се стручњаци

Свијет

Храна за бебе довела до масовног тровања, огласили се стручњаци

3 ч

0
Зеленски објавио податке Кијева о броју погинулих војника

Свијет

Зеленски објавио податке Кијева о броју погинулих војника

3 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

14

51

Послодавци се нису показали: Укинут им порез, а не дају накнаду радницима

14

47

Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner