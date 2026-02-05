Зеленски објавио податке Кијева о броју погинулих војника

Извор:
АТВ
05.02.2026
11:25
Коментари:1
Володимир Зеленски, предсједник Украјине, рекао је за француске медије да је у сукобу с Русијом погинуло 55 хиљада украјинских војника, а да се велики број води као нестало.
“У Украјини, званично, број војника погинулих на ратишту – било професионалаца или мобилисаних – износи 55.000”, рекао је Зеленски у снимљеном интервјуу за телевизију "Франс 2".
Занимљивости
Пет најуображенијих знакова хороскопа
Украјински лидер није навео тачан број оних који се и даље сматрају несталима.
Зеленски је раније навео број погинулих украјинских војника у интервјуу за америчку телевизијску мрежу "НБЦ" у фебруару 2025. године, када је рекао да је на ратишту погинуло више од 46.000 припадника украјинских оружаних снага.
Средином 2025. године, Центар за стратешке и међународне студије у Вашингтону процијенио је да је од почетка сукоба готово 400.000 украјинских војника погинуло или рањено. Ако се узме стандардни омјер да је на сваког погинулог троје рањено, може се, према овој процјени, изнијети податак да је Украјина у стварности изгубила око 110 хиљада војника.
Руски губици процјењују се на више од милион погинулих и рањених, што би значило да је погинуло више од 300 хиљада војника.
Србија
Попио два литра безалкохолног пива, па урадио алкотест: Ево шта су показали резултати
Имајући у виду да је Русија већи дио сукоба провела у нападу, као и да према традиционалној војној рачуници нападач трпи три пута више губитака од војника у одбрани, ови подаци би се могли сматрати реалним, мада се тачна цифра неће сазнати док не буду спроведена независна истраживања када сукоб буде завршен.
Најновије
Најчитаније
14
51
14
47
14
39
14
38
14
35
Тренутно на програму