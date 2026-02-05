Цијела породица из пронађена мртва у кући, вјерује се да су отровани

Извор:
Телеграф
05.02.2026
10:41
Коментари:0
Ужасна трагедија се догодила у сриједу увече у Поркарију, општини Луке у Италији. Из још увијек нејасних разлога, четири члана породице - отац, мајка и двоје дјеце изгубили су животе због цурења угљен-моноксида, вјероватно узрокованог неисправним котлом у њиховој кући. Пета особа је спасена, али је у критичном стању, преносе Corriere.
Породица која је трагично преминула је иначе албанског поријекла: отац Арти Кола (48), мајка Јонида (43), син Хајдар (22) и ћерка Џесика (15). Карабињери, који су стигли на лице мјеста да пруже прву помоћ, такође су претрпели лакшу интоксикацију, али нису у животној опасности.
Рођак који синоћ није могао да добије никог на телефон, подигао је узбуну и обавијестио карабињере. Када су стигли до куће, рођак и карабињери су више пута куцали, али нису добили одговор. У том тренутку су пробили врата и унутра су се нашли суочени са драматичном сценом - четири беживотна тијела на земљи.
Рођак је због угљен-моноксида потом изгубио свијест пред очима полиције, која је успјела да напусти кућу прије него што је доживјела исту судбину. Он је потом пребачен у болницу.
Хроника
Двојац ухваћен на дјелу: Крали бакар па завршили у лисицама
Градоначелник Поркарија, Леонардо Форнаћиари, такође је стигао на мјесто инцидента, изражавајући свој шок због трагедије која је погодила цијелу заједницу овог малог града, само неколико километара од Луке.
Тужилаштво је наредило запљену куће. У наредним сатима, карабињери ће анализирати неке веома специфичне податке. Заједно са ватрогасцима, утврдиће да ли је котао регистрован, да ли је правилно инсталиран и да ли је прошао потребне инспекције.
Кућа у којој се догодила трагедија је у власништву Артија Коле, који ју је, према ријечима свједока, купио прије око три године, али се породица тек недавно уселила. Кућу је очигледно дјелимично рестаурирао сам молер, можда уз помоћ неких пријатеља, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
14
47
14
39
14
38
14
35
14
27
Тренутно на програму