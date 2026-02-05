Четворо Бањалучана ухапшено због дроге

Извор:
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, јуче 04. фебруара су предузимањем мјера и радњи у циљу спречавања злоупотребе опојних дрога лишили слободе четири лица.
Лице Ж.С. из Бањалуке лишено је слободе због постојања основа сумње да је починило кривично дјело ''Неовлаштена производња и промет опојних дрога''. На основу Наредбе Основног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршен је претрес у Бањалуци којом приликом је пронађена и одузета одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу ''марихуану'', дигитална вага за прецизно мјерење, као и други предмети које се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела, кажу у ПУ Бањалука.
Након комплетирања и документовања предмета, Окружном јавном тужилаштву Бањалука, биће достављен извјештај о почињеном кривином дјелу против наведеног лица.
Лица Д.Р. и С.К. оба из Бањалуке лишена су слободе, због почињених прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога. Код наведених лица пронађена је и одузета одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуану“. О наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.
Такође, код лица Д.З. из Бањалуке, учесника саобраћајне незгоде са материјалном штетом која се догодила у Бањалуци пронађена је и одузета одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуану“. Наведено лице је одбило да се подвргне испитивању на присуство опојних дрога и алкохола у организму, те ће бити санкционисано због почињених прекршаја.
