Logo
Large banner

Четворо Бањалучана ухапшено због дроге

Извор:

АТВ

05.02.2026

10:31

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, јуче 04. фебруара су предузимањем мјера и радњи у циљу спречавања злоупотребе опојних дрога лишили слободе четири лица.

Лице Ж.С. из Бањалуке лишено је слободе због постојања основа сумње да је починило кривично дјело ''Неовлаштена производња и промет опојних дрога''. На основу Наредбе Основног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршен је претрес у Бањалуци којом приликом је пронађена и одузета одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу ''марихуану'', дигитална вага за прецизно мјерење, као и други предмети које се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела, кажу у ПУ Бањалука.

Јадранско море

Регион

Бесана ноћ за Хрвате: Море прогутало јадранску обалу

Након комплетирања и документовања предмета, Окружном јавном тужилаштву Бањалука, биће достављен извјештај о почињеном кривином дјелу против наведеног лица.

Лица Д.Р. и С.К. оба из Бањалуке лишена су слободе, због почињених прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога. Код наведених лица пронађена је и одузета одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуану“. О наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.

Болница доктор

Друштво

Огласио се Институт: Познато да ли у Српској има заражених опасним вирусом

Такође, код лица Д.З. из Бањалуке, учесника саобраћајне незгоде са материјалном штетом која се догодила у Бањалуци пронађена је и одузета одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуану“. Наведено лице је одбило да се подвргне испитивању на присуство опојних дрога и алкохола у организму, те ће бити санкционисано због почињених прекршаја.

Подијели:

Тагови:

Дрога

Бањалука

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Запаљен форд, полиција трага за пироманима

Хроника

Запаљен форд, полиција трага за пироманима

4 ч

0
Бројање пара

Хроника

Службеница у банци скидала новац клијентима: Са рачуна ''нестало'' 10 милиона

5 ч

0
Ватра пожар варнице

Хроника

Пиромани запалили луксузни џип, нису знали да их снима камера

6 ч

0
Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Хроника

Ухапшен мушкарац осумњичен да је бацио бомбу на кућу Здравка Чолића

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

14

21

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner