Бесана ноћ за Хрвате: Море прогутало јадранску обалу

Извор:
Агенције
05.02.2026
10:28
Коментари:0
Док се море у Каштелима и Сплиту изливало на улице и улазило у куће, а становници бесано бранили своју имовину, на отвореном Јадрану код Палагруже таласи су достизали и више од осам метара, висину троспратнице.
Снажни средоземни циклон који је погодио Далмацију показао сву снагу – на копну кроз плиму и поплаве, а на мору кроз орканске ударе југа и екстремне таласе.
Снажно до олујно југо, праћено ниским ваздушним притиском, изазвало је једну од највећих циклоналних плима у посљедњих десетак година. Дуж далматинске обале море се преливало преко рива и шеталишта, продирући у куће и пословне објекте. Ниво мора понегдје је порастао и за више од 70 центиметара, због чега су поплављени нижи дијелови обале у Сплиту, Трогиру, Каштелима, Омишу, Врањицу, Хвару и Водицама.
Посебно драматично било је у Каштелима, гдје су се улице претвориле у морске рукавце. Грађани су током ноћи постављали импровизоване баријере како би спријечили продор мора у куће и пословне просторе. Ватрогасци су запримили педесетак позива за помоћ, углавном због продора воде.
Риве у Каштел Штафилићу, Каштел Новом и Каштел Старом биле су непроходне, а море је на појединим мјестима досезало висину паркираних аутомобила.
Права снага олује видјела се на отвореном мору. Код Палагруже су оркански удари југа дизали таласе више од осам метара. Свјетионичар Војислав Шајн снимио је драматичне призоре и навео да се у оваквим условима мора остати у затвореном због безбједности.
Савјети
Ову домаћу делицију је тешко надмашити
„Успјели смо све да осигурамо и нијесмо излазили из куће због сигурности. Када су оваква невремена, морамо водити рачуна да не дођемо у ситуацију да се повриједимо. Када се вријеме смири, знаћемо да ли је југо направило штету“, рекао је Шајн, додајући да је више пута видио таласе високе попут трокатнице.
Метеоролошки подаци потврђују размјере невремена – на Палагружи је забиљежен удар вјетра од чак 137 километара на час, док су мјерне плутаче регистровале таласе високе и до осам метара.
Олујни удари вјетра правили су проблеме и у Сплиту, гдје су ношене заштитне ограде, помјерани контејнери и рушене лакше конструкције. Грађанима је упућен апел на појачан опрез, посебно у близини градилишта и нестабилних објеката.
Невријеме је изазвало и озбиљне поремећаје у поморском саобраћају. У прекиду су бројне трајектне, катамаранске и бродске линије које повезују острва са Сплитом, Шибеником, Задром и Дубровником, укључујући линије Сплит – Стари Град, Вис – Сплит, Плоче – Трпањ и Сућурај – Дрвеник.
Према прогнозама, током наредног дана очекује се слабљење вјетра и дјелимично смиривање времена, иако ће море још неко вријеме остати узбуркано, преносе хрватски медији.
Регион
5 ч0
Регион
6 ч0
Регион
7 ч1
Регион
16 ч0
Најновије
Најчитаније
14
47
14
39
14
38
14
35
14
27
Тренутно на програму