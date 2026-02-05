Огласио се Институт: Познато да ли у Српској има заражених опасним вирусом

Извор:
СРНА
05.02.2026
10:12

У Републици Српској и региону тренутно нема регистрованих случајева вируса Нипах нити специфичне врсте слијепих мишева који га преносе, речено је Срни у Институту за јавно здравство.
Начелник Службе за епидемиологију у Институту Нина Родић Вукмир изјавила је да је ризик за општу популацију тренутно веома низак, али и апеловала на грађане који путују у подручја у којима је потврђен овај вирус да се придржавају мјера предострожности.
Она је прецизирала да је ријеч о дијеловима југоисточне Азије, првенствено Индије, која је тренутно главно жариште, те Бангладеша, који је ендемско подручје за болест коју изазива вирус Нипах.
Вукмирова савјетује грађанима да након повратка са пута прате здравствено стање, те да се одмах јаве надлежној здравственој установи уколико у року од 21 дан осјете симптоме попут високе температуре, јаке главобоље, кашља или отежаног дисања.
ВИРУС НИПАХ СЕ ПРЕНОСИ СА ЖИВОТИЊА НА ЉУДЕ
Вукмирова је рекла да је вирус Нипах вирус преноси са животиња на људе, али се може преносити и директним контактом са зараженом особом.
"Природни домаћини вируса су воћни шишмиши. Класификован је као ниво биосигурности четири /БСЛ-4/, што је највиши ниво биолошке сигурности и у истој категорији са патогенима као што је ебола. Због карактеристика, понекад се помиње и у контексту потенцијалне злоупотребе /биотероризам/", појаснила је Вукмирова.
Према њеним ријечима, вирус се преноси директним контактом са зараженим животињама, најчешће слијепим мишевима или свињама, као и конзумирањем контаминиране хране, на примјер, воћа или сока од урми /датула/ које су заражене пљувачком или урином заражених шишмиша.
"Такође, могуће је и преношење са човјека на човјека путем блиског контакта са секретима заражене особе, често у кућним условима или здравственим установама", навела је Вукмирова.
ПЕРИОД ИНКУБАЦИЈЕ ТРАЈЕ ОД ЧЕТИРИ ДО 14 ДАНА
Вукмирова каже да инкубација обично траје од четири до 14 дана.
Клиничка слика, напомиње Вукмирова, варира од асимптоматске /супклиничке/ инфекције до акутне респираторне болести /благе или тешке/ и фаталног енцефалитиса.
"Благи симптоми укључују грозницу, главобољу, кашаљ, бол у грлу и отежано дисање. Теже форме болести се карактеришу као акутни респираторни дистрес, енцефалитис, дезоријентација, а у најтежим случајевима кома", појаснила је Вукмирова.
РИЗИК ОД ИНФЕКЦИЈЕ СПРИЈЕЧИТИ ХИГИЈЕНОМ, НАРОЧИТО НАКОН КОНТАКТА СА ЖИВОТИЊАМА
Вукмирова је рекла да тренутно не постоји специфична вакцина или лијек за вирус Нипах, али да се ризик од инфекције у захваћеном подручју може знатно смањити редовним прањем руку, нарочито након контакта са животињама или боравка на потенцијално ризичним подручјима.
Потребно је прати воће, свјежи сок од убране урме прокувати, док треба избјегавати конзумирање сирових сокова од палме/урме који су стајали на отвореном.
Она је рекла да, уколико неко његује особу са симптомима респираторне инфекције, треба да користи заштитне маске и рукавице.
