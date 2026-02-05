Logo
Large banner

Старлинк стиже у БиХ?

05.02.2026

09:59

Коментари:

0
Starlink satelit
Фото: Printscreen/Youtube/Spaceflight Now

Становници БиХ би током 2026. године, према најновијим информацијама са званичне Старлинк мапе покривености, напокон могли добити приступ Старлинк сателитском интернету, услузи о којој се у домаћој јавности говори већ неколико година.

Иако је почетком прошле године било најављено да Старлинк долази у БиХ 2025. године, 2026. година сада стоји као планирани период доступности.

илу-новац-19102025

Економија

Бесповратно 300.000 КМ за предузетнике: Ево ко има право

Тиме се Босна и Херцеговина, заједно са Србијом и Црном Гором, сврстава међу посљедње европске земље које ће званично добити ову врсту интернета, док је већи дио континента већ годинама покривен. Ипак, чињеница да је рок коначно назначен многима улијева оптимизам, посебно онима који живе у руралним и планинским подручјима гдје је стабилна интернет веза и даље изазов.

Старлинк је сателитски интернет сервис компаније СпејсИкс, иза које стоји амерички предузетник Илон Маск. Умјесто класичних каблова и базних станица, Старлинк користи мрежу хиљада малих сателита у ниској Земљиној орбити, омогућавајући корисницима брзу везу готово било гдје гдје постоји поглед према небу. Управо због тога је посебно занимљив људима у мањим срединама, викенд насељима и подручјима гдје традиционални оператери немају развијену инфраструктуру.

У државама гдје је већ доступан, Старлинк је пронашао примјену у домаћинствима, школама, туристичким објектима, али и у хитним службама и на терену током природних непогода. За многе кориснике он не представља само бржи интернет, већ и осјећај повезаности са свијетом тамо гдје је то раније било тешко оствариво.

Parfem

Стил

Златна правила због којих ће вам парфем мирисати цијели дан

Уколико планови буду реализовани према најављеном року, 2026. година би за дио грађана Босне и Херцеговине могла значити нову опцију избора, интернет који не зависи од каблова, него од сателита, пишу федерални медији.

Подијели:

Тагови:

Starlink

интернет

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Партизан смјењује тренера: Четири имена у игри за насљедника?

Фудбал

Партизан смјењује тренера: Четири имена у игри за насљедника?

4 ч

0
Погрбљено сједење опасније је него што мислите, ево зашто

Здравље

Погрбљено сједење опасније је него што мислите, ево зашто

4 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Економија

Кредит на 30 година или плаћање кирије до пензије? На шта се млади све чешће одлучују

4 ч

0
Грађанима упућена два упозорења: Опрез неопходан

Градови и општине

Грађанима упућена два упозорења: Опрез неопходан

4 ч

0

Више из рубрике

Истраживачи дошли до алармантног открића: Ово би могло да буде фатално

Наука и технологија

Истраживачи дошли до алармантног открића: Ово би могло да буде фатално

6 ч

0
Забрањене увучене кваке на вратима аутомобил, ово је разлог

Наука и технологија

Забрањене увучене кваке на вратима аутомобил, ово је разлог

23 ч

0
Инсекти су све тиши, то значи опасност за човјечанство

Наука и технологија

Инсекти су све тиши, то значи опасност за човјечанство

1 д

0
Робот

Наука и технологија

Кина је направила огроман искорак: Роботи праве роботе

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

14

21

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner