Старлинк стиже у БиХ?

Становници БиХ би током 2026. године, према најновијим информацијама са званичне Старлинк мапе покривености, напокон могли добити приступ Старлинк сателитском интернету, услузи о којој се у домаћој јавности говори већ неколико година.
Иако је почетком прошле године било најављено да Старлинк долази у БиХ 2025. године, 2026. година сада стоји као планирани период доступности.
Тиме се Босна и Херцеговина, заједно са Србијом и Црном Гором, сврстава међу посљедње европске земље које ће званично добити ову врсту интернета, док је већи дио континента већ годинама покривен. Ипак, чињеница да је рок коначно назначен многима улијева оптимизам, посебно онима који живе у руралним и планинским подручјима гдје је стабилна интернет веза и даље изазов.
Старлинк је сателитски интернет сервис компаније СпејсИкс, иза које стоји амерички предузетник Илон Маск. Умјесто класичних каблова и базних станица, Старлинк користи мрежу хиљада малих сателита у ниској Земљиној орбити, омогућавајући корисницима брзу везу готово било гдје гдје постоји поглед према небу. Управо због тога је посебно занимљив људима у мањим срединама, викенд насељима и подручјима гдје традиционални оператери немају развијену инфраструктуру.
У државама гдје је већ доступан, Старлинк је пронашао примјену у домаћинствима, школама, туристичким објектима, али и у хитним службама и на терену током природних непогода. За многе кориснике он не представља само бржи интернет, већ и осјећај повезаности са свијетом тамо гдје је то раније било тешко оствариво.
Уколико планови буду реализовани према најављеном року, 2026. година би за дио грађана Босне и Херцеговине могла значити нову опцију избора, интернет који не зависи од каблова, него од сателита, пишу федерални медији.
