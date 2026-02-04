Инсекти су све тиши, то значи опасност за човјечанство

Извор:
Инсекти широм свијета постају све тиши и та чињеница се шири алармантном брзином, што представља развој догађаја који може да сигнализира надолазећу кризу за човјечанство.
Доктор Џозеф Варон, љекар из Хјустона, издао је ове седмице оштро упозорење, рекавши да инсекти, укључујући бубе, лептире, мољце, муве, комарце и пчеле, нестају драматичном брзином, што је, како је навео, критична црвена застава за еколошку нестабилност. Варон је растућу тишину упоредио са опасним тренутком у медицини, када пацијент изненада утихне непосредно прије отказивања система.
"У медицини, тишина може бити алармантнија од буке. Пацијент који нагло престане да изражава нелагодност или монитор који престане са активношћу може сигнализирати квар система, а не рјешење", рекао је Варон, наводећи да екологија представља сличан сценарио и да је тренутна тишина дубоко забрињавајућа.
Овај нестанак угрожава храну на коју се људи највише ослањају, укључујући воће, поврће, орашасте плодове и махунарке. Кључни храњиви састојци, витамини, минерали и антиоксиданси такође би нестали, што би потенцијално ослабило имунолошку отпорност, повећало ризик од хроничних болести и промијенило равнотежу људског здравља на начине које научници тек почињу да разумију.
"Тренутна тишина не треба да се тумачи као стабилност. То је упозорење", истакао је Варон.
Кључно упозорење стигло је из њемачке студије која је пратила биомасу летећих инсеката у заштићеним подручјима током скоро 30 година. До 2016. године истраживачи су открили да су се популације смањиле за више од 75 одсто, чак и у регионима заштићеним од индустријске активности, а глобалне процјене показују да је више од 40 одсто врста инсеката тренутно у опадању.
Гледајући унапријед, предвиђања сугеришу да би до 2030. године до четвртине врста инсеката могло бити изгубљено или угрожено изумирањем, што истиче континуирани и брзи тренд пада.
"Без инсеката, системи исхране се урушавају не само квантитативно, већ и квалитативно. Разноврсност храњивих материја опада. Отпорност нестаје. Зависност од индустријских инпута се повећава", написао је Варон.
Из перспективе љекара, нестанак инсеката представља упозоравајући сигнал, биомаркер стреса и токсичности у животној средини на нивоу популације.
"Пораст хроничних болести, метаболичке дисфункције и имунолошке дисрегулације не може се јасно одвојити од еколошког контекста у којем људи данас живе", рекао је Варон, објашњавајући да у медицини, када осјетљиви систем први посустане, то сигнализира рану опасност. Инсекти, како је навео, играју ту стражарску улогу у биологији.
Њихов кратак животни вијек, висок метаболизам и ослањање на сигнале из околине чине их изузетно рањивим на хемијске, нутритивне и електромагнетне поремећаје, често много прије него што људи покажу очигледне знакове болести. Све више доказа повезује многе од ових истих изложености са ендокриним поремећајима код људи, имунолошком дисфункцијом, неуроразвојним ефектима и метаболичким болестима.
Неоникотиноидни пестициди, на примјер, дизајнирани су да циљају нервни систем инсеката, али постоје аналогни путеви код сисара, утичући на неуроразвој и аутономну функцију. Хронична изложеност ниског нивоа можда неће изазвати тренутну токсичност, али је медицина више пута показала да одсуство акутних симптома не значи и безбједност.
"Замислите дијабетичара који се бори са упорним, споро зарастајућим чиревима", рекао је Варон.
Недостатак виталних храњивих материја, попут витамина Ц и цинка, неопходних за имунолошку одбрану и поправку ткива, показује како губитак опрашивача доводи до посљедица по здравље у стварном свијету.
"Од суштинског је значаја да медицински стручњаци интегришу процјене здравља животне средине у своју праксу, појачавајући повезаност између еколошког и људског здравља", рекао је Варон, преносе медији.
Дјелујући сада, клиничари могу помоћи у спречавању еколошке кризе и осигурати одрживу будућност и за планету и за људски живот, пише Политика магазин.
