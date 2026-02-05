Партизан смјењује тренера: Четири имена у игри за насљедника?

Извор:
АТВ
05.02.2026
09:49
Коментари:0
Најуже руководство Партизана смијениће данас Ненада Стојаковића са функције шефа стручног штаба на сједници УО која почиње у 10 часова, открива "Спортски журнал".
Незадовољан радом и резултатима, предсједник Расим Љајић, потпредсједница Милка Форцан и генерални директор Дарко Лазовић су за смјену којој се противи потпредсједник за спортска питања Предраг Мијатовић.
Ко ће постати нови тренер, остаје да се види.
Жарко Лазетић, први је фаворит, али, не треба заборавити ни остале чија су имена обиљежила играчку епоху црно-бијелих: Дарко Миланич, Милинко Пантић, Ранко Поповић.
Састанак управе заказан је за 10 часова и послије њега биће издато саопштење.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму