Партизан смјењује тренера: Четири имена у игри за насљедника?

Извор:

АТВ

05.02.2026

09:49

Партизан смјењује тренера: Четири имена у игри за насљедника?
Фото: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

Најуже руководство Партизана смијениће данас Ненада Стојаковића са функције шефа стручног штаба на сједници УО која почиње у 10 часова, открива "Спортски журнал".

Незадовољан радом и резултатима, предсједник Расим Љајић, потпредсједница Милка Форцан и генерални директор Дарко Лазовић су за смјену којој се противи потпредсједник за спортска питања Предраг Мијатовић.

Шта послије?

Ко ће постати нови тренер, остаје да се види.

Жарко Лазетић, први је фаворит, али, не треба заборавити ни остале чија су имена обиљежила играчку епоху црно-бијелих: Дарко Миланич, Милинко Пантић, Ранко Поповић.

Састанак управе заказан је за 10 часова и послије њега биће издато саопштење.

(Спортски журнал)

ФК Партизан

Ненад Стојаковић

