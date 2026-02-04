Logo
Ливерпул тражи Ван Дајковог насљедника

Б92

Б92

04.02.2026

15:25

Ливерпул тражи Ван Дајковог насљедника

Хтео је Ливерпул Марка Гејија, али је енглески репрезентативац завршио у Манчестер ситију, па су Редси наставили потрагу за штопером.

Капарисан је за љето Жереми Жаке из Рена, али на Енфилду не желе да стану на томе, јер хоће да оформе штоперски тандем за будућност.

Према информацијама објављеним у Спортс илустрејтед, Ливерпул помно прати ситуацију око Јурија Баса, двадесетдвогодишњег штопера Ајакса из Амстердама.

Није он једини Холанђанин ког прате, пошто је на радару дефанзивац ПСВ-а Рајан Фламинго.

За сада нема конкретних потеза, али уколико се укаже прилика, Ливерпул ће направити корак ка довођењу једног од њих двојице.

