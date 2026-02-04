Ливерпул тражи Ван Дајковог насљедника

Извор:
Б92
04.02.2026
15:25
Коментари:0
Хтео је Ливерпул Марка Гејија, али је енглески репрезентативац завршио у Манчестер ситију, па су Редси наставили потрагу за штопером.
Капарисан је за љето Жереми Жаке из Рена, али на Енфилду не желе да стану на томе, јер хоће да оформе штоперски тандем за будућност.
Према информацијама објављеним у Спортс илустрејтед, Ливерпул помно прати ситуацију око Јурија Баса, двадесетдвогодишњег штопера Ајакса из Амстердама.
Није он једини Холанђанин ког прате, пошто је на радару дефанзивац ПСВ-а Рајан Фламинго.
За сада нема конкретних потеза, али уколико се укаже прилика, Ливерпул ће направити корак ка довођењу једног од њих двојице.
Најновије
Најчитаније
19
48
19
39
19
30
19
20
19
18
Тренутно на програму