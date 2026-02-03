Logo
Ко је Ненад Стојаковић, одлазећи тренер Партизана?

03.02.2026

17:56

Фото: Partizan

Тренер ФК Партизан Ненад Стојаковић према писању медија пред излазним је вратим клуба из Хумске. Он је Партизан преузео у новембру 2025. године, а до тада је био тренер Телеоптике.

Преузимање Партизана био је највећи изазов у каријери Ненада Стојаковића.

Актуелни шеф стручног штаба почео је тренерску каријеру у Вождовцу, гд‌је је био помоћник током сезоне 2019/20, затим је радио у млађим категоријама Партизана и омладинце црно-бијелих довео до шампионске титуле, а једино инострано искуство било му је на клупи друголигаша Горице у Словенији. По повратку у Србију, Стојаковић је водио Телеоптик, који тренутно заузима прво мјесто у Српској лиги Београд и на путу је повратка у Прву лигу Србије, други ранг српског фудбала.

Док је водио омладинце Партизана, Стојаковић је имао прилику да сарађује са неколико фудбалера који су тренутно дио првог тима. Примјера ради, на мечевима Лиге шампиона за омладинце црно-бијели дрес носили су Никола Симић, Милан Рогановић, Вања Драгојевић, Димитрије Јанковић, Огњен Угрешић, Немања Трифуновић и други.

Ненад Стојаковић

Фудбал

Партизан спрема отказ Ненаду Стојаковићу

Какву је играчку каријеру имао Ненад Стојаковић?

Нови тренер Партизана Ненад Стојаковић добија прилику да са клупе води тим у којем је својевремено почео професионалну играчку каријеру! Стојаковић је дијете црно-бијелих, а 1999. године прикључен је првом тиму, у којем је остао пет година. Није играо много тих година и мандат у Хумској више су му обиљежиле позајмице - у Телеоптик, Могрен, Рудар из Пљеваља и Рудар из Угљевика.

Након одласка из Партизана играо је за Рад, Будућност из Банатског двора, ПАОК, Ширин Фараз у Ирану, поново Рад, Хонвед из Будимпеште, још једном Рад, Сонг Лам Нге Ам у Вијетнаму, Раднички из Крагујевца и на крају Смедерево. Играчку каријеру завршио је 2013. године, а тренерску почео шест година касније.

Зашто је Мијатовић изабрао Стојаковића?

Ако је судити по недавним јавним наступима Предрага Мијатовића, потпредсједника ФК Партизан, црно-бијелима је био потребан другачији тип тренера од Срђана Благојевића. Челници клуба из Хумске жељели су на клупи неког из свог система, неког ко више осјећа менталитет Партизана и на крају крајева - некога ко је клубу већ доносио трофеје. Стојаковић је то урадио са омладинским тимом у којем је сазрео велики број актуелних првотимаца.

Имајући то у виду, Ненад Стојаковић био је очекиван избор. Ипак, већ почетком фебруара, медији су објавили вијест да је Стојаковић на излазним вратима Партизана.

