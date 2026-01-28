Ухапшен убица вође навијача Партизана

28.01.2026
10:19
Коментари:0
У великој акцији полиције и Вишег јавног тужилаштва у Београду, како Курир сазнаје, ухапшен је осумњичени за убиство вође навијача Партизана из Земуна Тадије Пантића (23).
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он се терети за тешко убиство.
Подсјетимо, Тадија Пантић убијен је прије три мјесеца, 22. новембра прошле године, у сачекуши на Новом Београду.
Двојица нападача, подсјетимо, 22. новембра око 11.45 часова у Булевару Арсенија Чарнојевића на Новом Београду испалили су кишу метака у вођу навијача Партизана из Земуна, који их је пре тога, наводно, уочио и покушао да побјегне. Међутим, убица је успио да га ликвидирају у малом пролазу између кладионице и трафике.
