"У том моменту сам схватио да нешто није у реду": Музети открио зашто је морао да преда меч Ђоковићу

Лоренцо Музети није могао да настави меч против Новака Ђоковића у четвртфиналу Аустралијан опена. Водио је са 2:0 у сетовима, претрпио је брејк у трећем сету и после медицинског тајм-аута је пробао да се врати. Није могао и само је пришао мрежи и česittao Новаку. Открио је после свега тога шта се десило.
"На почетку другог сета сам се лоше осјећао, осјетио сам да нешто није у реду са десном ногом. Кренуо сам на једну скраћену лопту и, када сам се вратио да је ударим, осјетио сам нешто у горњем дијелу ноге. У трећем гему другог сета рекао сам тиму да сам се повредио и рекли су ми да стиснем зубе", почео је Музети.
Успио је да издржи све те болове, освојио је други сет, али је на почетку трећег морао да тражи помоћ љекара.
"Наставио сам да играм јер сам се у осталом дијелу тијела осјећао веома добро, наставио сам, играо сам, али проблем није нестајао. Када сам се, послије медицинског тајм-аута, вратио на терен, осјетио сам да се бол појачава.
Урадио сам све прегледе прије почетка сезоне како бих спријечио да се ово догоди и немам ријечи да опишем оно што осјећам, заиста нема ријечи. Нисам могао да ставим бандаже и осјећао сам да не могу. Повреда је у горњем дијелу бутине и када се вратим кући урадићу прегледе и видјећемо о чему се ради."
Тешко му је пала предаја, желио је да игра, да прође даље, али...
"Никада нисам могао да замислим да ћу играти овако и да ћу морати да напустим терен због повреде. Да будеш приморан на предају је нешто што нисам могао да замислим и то је веома болно. То је иста нога као на Ролан Гаросу на мечу са Алкаразом, али мислим да је повреда на другом мјесту. Морам да се прегледам, да схватим о чему се ради и да почнем терапије како бих се вратио на терен."
Схватио је убрзо да нема поенте да наставља, да нема шансе да издржи ни сет, а камоли потенцијалних пет сетова против најбољег свих времена.
"Читав други сет сам одиграо у таквом стању, али сам сервисом успијевао да надокнадим и да контролишем бол, који се, међутим, касније појачао. Када сам сео на три минута и дуго био у сједећем положају, бол се повећао и нисам могао да ударам форхенд јер нисам могао да се одгурнем и, генерално, нисам могао да играм. Није имало смисла стављати бандаже и остати на терену. Данас сам одиграо једну од најбољих партија у свом животу, и по важности и по тежини удараца, ставивши у велике проблеме играча који је највише побједа остварио у историји тениса. И, размишљајући о томе, управо је то оно што ме највише љути, јер не разумијем разлог ових повреда. Да сам се повредио у Торину, то је могла да буде посљедица дуге и напорне сезоне, али овдје се десило одмах и не знам одакле то може да дође. То ми ствара велику фрустрацију", признаје Музети.
Не крије Лоренцо да му је баш тешко пало, водио је са 2:0 у сетовима и ишао ка побједи.
"Наравно да ми је тешко. Никада нисам замишљао да ћу имати 2:0 у сетовима против Новака и да ћу играти тако добро и да ћу онда да будем приморан да предам меч. Нисам никада тако нешто замишљао и веома је болно" закључио је Музети.
