Сензација у Мелбурну! Српкиња иде ка титули на Аустралијан опену

Српска тенисерка Александра Крунић пласирала се у полуфинале Аустралијан опена први пут у каријери.
Крунићева је у пару са Аном Данилином савладала прве носиоце турнира, Синијакову и Таунзенд, са 2-1 у сетовима – 6:2, 3:6, 6:0.
Александра је била најбољи актер меча, што су и коментатори послије меча закључили са – "Крунић је била звијезда ове представе".
Српкиња и Казахстанка су доминирале у првих сет и по, дошле до брејка у другом сету након разбијања у првом, али су онда стале.
Чешко-америчка комбинација освојила је четири гема у низу, уз то два брејка, и увела меч у трећи сет.
Тада су многи очекивали да прве носитељке турнира сломе отпор ривалки и покажу зашто су ту гдје јесу, али не – Алекс и Ана су успјеле да освоје трећи сет са нулом!
То је прво Аустралијан опен полуфинале за 32-годишњу Крунићеву и највећи успјех од финала Ролан Гароса прошле године, баш у пару са Данилином.
Ривалке у полуфиналу биће им боље из дуела Хсијех/Остапенко - Дабровски/Стефани.
Од српских представника Новак Ђоковић игра против Лоренца Мусетија у четвртфилану АО.
