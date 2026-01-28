Logo
Сензација у Мелбурну! Српкиња иде ка титули на Аустралијан опену

28.01.2026

Српска тенисерка Александра Крунић пласирала се у полуфинале Аустралијан опена први пут у каријери.

Крунићева је у пару са Аном Данилином савладала прве носиоце турнира, Синијакову и Таунзенд, са 2-1 у сетовима – 6:2, 3:6, 6:0.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић у великом проблему: Пљуште брејкови, Мусети води

Александра је била најбољи актер меча, што су и коментатори послије меча закључили са – "Крунић је била звијезда ове представе".

Српкиња и Казахстанка су доминирале у првих сет и по, дошле до брејка у другом сету након разбијања у првом, али су онда стале.

Чешко-америчка комбинација освојила је четири гема у низу, уз то два брејка, и увела меч у трећи сет.

Тада су многи очекивали да прве носитељке турнира сломе отпор ривалки и покажу зашто су ту гдје јесу, али не – Алекс и Ана су успјеле да освоје трећи сет са нулом!

То је прво Аустралијан опен полуфинале за 32-годишњу Крунићеву и највећи успјех од финала Ролан Гароса прошле године, баш у пару са Данилином.

Ривалке у полуфиналу биће им боље из дуела Хсијех/Остапенко - Дабровски/Стефани.

Од српских представника Новак Ђоковић игра против Лоренца Мусетија у четвртфилану АО.

Aleksandra Krunić

Ђоковић Музети

Аустралијан опен 2026

