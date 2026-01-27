Огроман скандал на Аустралијан опену: Тренер био у вези са дјевојчицом

Извор:
Агенције
27.01.2026
19:10
Коментари:0
Аустралијан опен је једна од најактуелнијих спортских дешавања у овом мјесецу, а Мелбурн се неће памтити само по сјајним мечевима најбољих тенисера свијета, већ и по скандалу који је откривен усред првог Грен слема сезоне.
Ријеч је о скандалу и двије жалбе које су примљене након повратка Рафаела Фонта де Море, који води Пејтон Стернс, једну од најбољих америчких тенисерки, која је испала од Аманде Анисимове.
Наиме, искусни стручњак је радио током 90-тих година прошлог вијека, а сада се послије дуже паузе вратио свом послу.
Новинари портала "Атлетик" објавили су први информације, а ради се о романси шпанског тренера са играчицом Меган Шонеси, и то када је имала 13 година!
Рафаел Фонта де Мора пориче то, односно да је био у емотивном односу прије њене 18. године, али сама чињеница да је Америчка тениска асоцијација укинула неке врсте привилегија њој прииком стипендирања због односа са тренером, говори да у тој причи они знају неке детаље.
Пријаву је поднијела бивша тенисерка Пем Шрајвер, која сада ради као телевизијски експерт и тренер. Како тврди, и сама је била свједок лошег и непримјерног понашања Шпанца према Шонесијевој.
Најновије
Најчитаније
20
17
20
06
19
53
19
52
19
52
Тренутно на програму