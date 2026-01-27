Ива Јовић није направила ново чудо, Сабаленка прејака

27.01.2026
07:28
Коментари:0
Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић није успјела да направи још једно, оно највеће чудо на Аустралијан Опену и савлада прву играчицу свијета Арину Сабаленку која је успјела да јој заустави поход и савлада је са 6:3, 6:0.
Можда је глупо рећи да овај резултат није реалан, али је Ива заиста имала великих шанси да продужи причу у првом сету и можда га на крају и освоји.
Окршај је трајао нешто више од сат и по времена и засигурно се може рећи да је наше горе лист извукла добре поуке из заједничког бивствовања на терену са Сабаленком.
Први пут је оволико далеко отишла на једном Гренд слему и сада ће моћи да се похвали да је са само 18 година ушла у Топ 20 играчица планете!
Од понедјељка ће бити тачно 20. на планети, док Арина с друге стране наставља поход на нову титулу Аустралијан Опена и за финале ће се борити против Коко Гоф или Елине Свитолине.
Што се тиче самог меча, први рекет свијета је био крање агресиван од самог старта, али је добио одговоре који су јој поручивали да нема опуштања и да офанзива мора да буде непрестана.
Имала је Сабаленка лопту за дупли брејк и 4:0, па и за 5:1, али је ива у деветом гему направила тотални пакао са ритернима и извукла максимум из Бјелорускиње.
Тада је имала три брејк лопте да се врати на 5:4 и да сервира за егал, али јој то није пошло за руком и противница је дошла до првог сета.
Можда су неки очекивали да ће Јовићева покушати да уради нешто више, али је Арина за 25 минута стигла до сигурних 5:0 и момента да заврши сву причу.
Мало јесте било тешко да се стави тачка, али је изгурала то Сабаленка и сада је поново јако близу да узме титулу у Мелбурну.
Са друге стране, 18-годишња Ива којој су оба родитеља Срби, јако млада је већ дошла у сами тениски крем и од ње врло брзо можемо очекивати највеће титуле.
