Синер у четвртфиналу Аустралијан опена

Курир

26.01.2026

11:20

Други тенисер свијета, Италијан Јаник Синер пласирао се данас у четвртфинале Отвореног првенства Аустралије, пошто је побиједио сународника Лучана Дардерија са 6:1, 6:3, 7:6.
Синер је против 25. играча свијета славио послије два сата и девет минута игре и тако се пласирао у своје четврто четвртфинале Аустралијан опена.

Италијан је у прва два сета два пута одузимао сервис ривалу, док је трећи сет ријешен у тај-брејку који је припао Синеру са 7:2. Синер је меч завршио са 46 винера, укључујући 19 асова.

Синер ће у четвртфиналу Аустралијан опена играти са побједником меча у којем се састају Норвежанин Каспер Руд и Американац Бен Шелтон.

Аустралијан опен 2026

Јаник Синер

12

50

Минић о сачекуши у Тузли: Брине полицијска реакција

12

48

Ужас у комшилуку: Мушарац злостављао и силовао чланове породице

12

39

Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!

12

33

Минић мљекарима: Мајстори, нећете са тракторима пред Владу

12

31

Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену

