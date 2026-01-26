Синер у четвртфиналу Аустралијан опена

Извор:
Курир
26.01.2026
11:20
Други тенисер свијета, Италијан Јаник Синер пласирао се данас у четвртфинале Отвореног првенства Аустралије, пошто је побиједио сународника Лучана Дардерија са 6:1, 6:3, 7:6.
Синер је против 25. играча свијета славио послије два сата и девет минута игре и тако се пласирао у своје четврто четвртфинале Аустралијан опена.
Италијан је у прва два сета два пута одузимао сервис ривалу, док је трећи сет ријешен у тај-брејку који је припао Синеру са 7:2. Синер је меч завршио са 46 винера, укључујући 19 асова.
Синер ће у четвртфиналу Аустралијан опена играти са побједником меча у којем се састају Норвежанин Каспер Руд и Американац Бен Шелтон.
