Шведска депортовала 4-годишњег Раифа у БиХ: Родитељи очајни

Шведске миграционе власти депортовале су у Босну и Херцеговину четворогодишњег Раифа Терзића, дјечака са посебним потребама, рођеног у Малмеу (Malmö). Његови родитељи и остала дјеца данас имају шведско држављанство или дозволу сталног боравка у Шведској, а Раиф још није ни свјестан да је постао жртва бирократске бешћутности.
По рођењу 2021. године Раиф није аутоматски стекао шведско држављанство, јер га у том тренутку нису имали ни његов отац Харис Терзић ни мајка Никол Ериксон (Nicole Eriksson), која је у Шведску стигла као тинејџерка из Њемачке, а поријеклом је са Космета. Харис је неколико мјесеци касније добио шведско држављанство, док је мајка и раније имала дозволу сталног боравка.
Родитељи су у међувремену два пута поднијели захтјев за добијање држављанства за свог сина, али их је шведска Миграциона управа оба пута одбила. Након тога одбијен је и захтјев за Раифов стални боравак у Шведској.
Миграциона управа процијенила је да би Раиф најприје требало да затражи држављанство Босне и Херцеговине, у складу са држављанством његовог оца у тренутку рођења. На основу тога, навели су, могао би затражити боравишну дозволу или држављанство у Шведској.
У новембру прошле године Харис је позван на састанак у Миграциону управу, гдје му је, како каже, хладно саопштено да се Раиф депортује у Босну и Херцеговину — земљу са којом до тада није имао никакву повезницу. Статус осталих чланова породице није био споран, а Раиф је, у складу са бирократским приступом случају, требало да напусти Шведску сам.
„Мислио сам да смо позвани како бисмо пронашли неко рјешење, али смо сазнали да је одлука о Раифовом протјеривању коначна“, рекао је 42-годишњи Харис за портал Index, додајући да се након тога обратио шведским медијима. Раифову причу први је објавио дневни лист Sydsvenskan.
У том тренутку Раиф је у својој земљи рођења остао без дјечјег доплатка, здравствене заштите, права на рехабилитацију због поремећаја из аутистичног спектра, као и без права на вртић. Раиф има само четири године, не говори, није самосталан и још увијек користи пелене.
Харис и Никол схватили су да немају избора него да заиста затраже босанскохерцеговачко држављанство за свог сина. Његова мајка је на „Фејсбуку“ написала да су представници Миграционе управе лично испратили Хариса и Раифа на лет за БиХ.
Тако је Раиф у новембру 2025. године добио пасош Босне и Херцеговине и потом се са оцем вратио у Малме. Овог пута, у своју шведску домовину стигао је као „туриста“ и може да борави највише 90 дана. Родитељи су одмах затражили стални боравак за Раифа, али је услиједио нови шок.
Одлука се чека од три до девет мјесеци, а најгоре од свега је то што Раиф у том периоду не смије боравити у Шведској. У БиХ има само 84-годишњу баку, која није у могућности да се брине о њему. Харис каже да је привремено раздвајање породице једино рјешење. У одлуци Миграционе управе, између осталог, стоји да се „породични живот може одржавати и ван Шведске“.
„Чему све те конвенције о заштити дјеце, ако бирократија може доносити овакве одлуке? Раиф је рођен у Шведској и има веће право на шведско држављанство од мене“, рекао је Харис, који ће почетком марта са сином морати да отпутује у БиХ.
Под знаком питања је и егзистенција цијеле породице. Харис је власник мање грађевинске фирме са тројицом запослених и није сигуран да ли ће пословање опстати због његових одсустава.
„Бојим се да ћу морати да прогласим стечај ако се ово одужи“, каже он.
Мајка Никол и Раиф свакодневно воде његовог млађег брата Амара у вртић у Малмеу. Амар је рођен након што је Харис добио шведско држављанство, па је и он аутоматски постао шведски држављанин.
„Раифу је у вртићу било лијепо, и то је оно што је најтужније. Видим му сузе у очима док стојимо испред врата вртића у који он више не смије да иде“, рекла је Никол Ериксон за Sydsvenskan.
