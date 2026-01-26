Маестрални Милан Глушац након златне медаље: "Велик је Господ"

Извор:
Телеграф
26.01.2026
10:18
Апсолутно откровење овог Европског првенства био је невјероватни голман Милан Глушац.
Млади чувар мреже је израстао у правог хероја нације, био је најбољи појединац у табору Србије онда када је то било најпотребније у полуфиналу, а затим и у самом финалу против моћних Мађара (10:7), гдје је својим одбранама уливао сигурност цијелом тиму.
Међутим, Глушац није одушевио Србију само нестварним партијама у базену, већ и оним што је урадио након додјеле медаља. На свом Инстаграм профилу подијелио је фотографију са најсјајнијим одличјем око врата, уз поруку која гађа право у срце и свједочи о његовој скромности и вјери.
Цитирао је ријечи из Светог Писма, тачније Псалам 145:3:
– Велик је Господ, и ваља Га славити, и величанство Његово не може се досегнути – написао је он.
Овај гест младог шампиона изазвао је лавину позитивних коментара и показао да, поред тога што је врхунски спортиста, Милан не заборавља праве вриједности.
Колико је овај успјех био тежак, свједоче и Миланове ријечи непосредно након завршетка финалне утакмице. Емоције су га савладале, али је понос избијао из сваке реченице.
– Невјероватан осјећај, обузеле су ме емоције, не знам шта да кажем. У најави сам рекао да смо дошли да освојимо ово првенство и завршили смо посао. Ово је била побједа тима, против свих, против судија, имали смо проблеме последњих дана, само они знају кроз шта смо прошли. Играли смо без Ћука, Мандића раније, не знам шта да кажем, то је то, побиједили смо и освојили, то је најбитније! – истакао је, преноси Телеграф.
