Logo
Large banner

Маестрални Милан Глушац након златне медаље: "Велик је Господ"

Извор:

Телеграф

26.01.2026

10:18

Коментари:

0
Маестрални Милан Глушац након златне медаље: "Велик је Господ"
Фото: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Апсолутно откровење овог Европског првенства био је невјероватни голман Милан Глушац.

Млади чувар мреже је израстао у правог хероја нације, био је најбољи појединац у табору Србије онда када је то било најпотребније у полуфиналу, а затим и у самом финалу против моћних Мађара (10:7), гд‌је је својим одбранама уливао сигурност цијелом тиму.

Арена ватерполо иградња

Остали спортови

Невјероватна трансформација: Како је "Арена" од кошаркашког претворена у храм европског ватерпола

Међутим, Глушац није одушевио Србију само нестварним партијама у базену, већ и оним што је урадио након дод‌јеле медаља. На свом Инстаграм профилу подијелио је фотографију са најсјајнијим одличјем око врата, уз поруку која гађа право у срце и свједочи о његовој скромности и вјери.

Цитирао је ријечи из Светог Писма, тачније Псалам 145:3:

– Велик је Господ, и ваља Га славити, и величанство Његово не може се досегнути – написао је он.

Овај гест младог шампиона изазвао је лавину позитивних коментара и показао да, поред тога што је врхунски спортиста, Милан не заборавља праве вриједности.

Дајана Зоретић

Остали спортови

Ко је Хрватица која је освојила злато са Србијом? Дајану су називали "тројанским коњем", а нико ово није знао

Колико је овај успјех био тежак, свједоче и Миланове ријечи непосредно након завршетка финалне утакмице. Емоције су га савладале, али је понос избијао из сваке реченице.

– Невјероватан осјећај, обузеле су ме емоције, не знам шта да кажем. У најави сам рекао да смо дошли да освојимо ово првенство и завршили смо посао. Ово је била побједа тима, против свих, против судија, имали смо проблеме последњих дана, само они знају кроз шта смо прошли. Играли смо без Ћука, Мандића раније, не знам шта да кажем, то је то, побиједили смо и освојили, то је најбитније! – истакао је, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Милан Глушац

Ватерполо Србија 2026

Ватерполо 2026

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Невјероватна трансформација: Како је "Арена" од кошаркашког претворена у храм европског ватерпола

Остали спортови

Невјероватна трансформација: Како је "Арена" од кошаркашког претворена у храм европског ватерпола

2 ч

0
Ко је Хрватица која је освојила злато са Србијом? Дајану су називали "тројанским коњем", а нико ово није знао

Остали спортови

Ко је Хрватица која је освојила злато са Србијом? Дајану су називали "тројанским коњем", а нико ово није знао

3 ч

0
"Хорор" пред финале: Селектор Стевановић изнио шокантне детаље послије злата!

Остали спортови

"Хорор" пред финале: Селектор Стевановић изнио шокантне детаље послије злата!

5 ч

0
Душан Мандић проглашен за МВП финала

Остали спортови

Душан Мандић проглашен за МВП финала

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

50

Минић о сачекуши у Тузли: Брине полицијска реакција

12

48

Ужас у комшилуку: Мушарац злостављао и силовао чланове породице

12

39

Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!

12

33

Минић мљекарима: Мајстори, нећете са тракторима пред Владу

12

31

Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner