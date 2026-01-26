Logo
Ко је Хрватица која је освојила злато са Србијом? Дајану су називали "тројанским коњем", а нико ово није знао

Мондо.рс

26.01.2026

09:46

Ко је Хрватица која је освојила злато са Србијом? Дајану су називали "тројанским коњем", а нико ово није знао
Фото: Youtube

Србија је шампион Европе. У препуној Београдској арени екипа Уроша Стевановића побиједила је Мађарску и освојила злато. Огроман успјех, славље и све то одмах је услиједило, а тек ће да се слави. Са правом.

У свему томе је помогла и једна Хрватица. У питању је Ријечанка Дајана Зоретић.

Једна од одлука коју је селектор Стевановић донио када је замијенио Дејана Савића био је да ради на кондицији и физичкој спреми. Зато је ријешио да позове у помоћ Дајану. Даму која је дугогодишња сарадница Вјекослава Кобешчака у дубровачком Југу.

Направио је прави потез, као круна тога је олимпијско злато у Паризу, а сада и најсјајније одличје у Београду.

Ватерполо Србија Стевановић

Остали спортови

"Хорор" пред финале: Селектор Стевановић изнио шокантне детаље послије злата!

"Захвална сам Урошу Стевановићу који је од нашег првог разговора веровао да сам ја та која ће сигурно довести цијели тим у топ форму када то буде најбитније. Његова емпатија и захвалност у мени су изазвале неописиву емоцију. Пет минута послије освајања злата у Паризу ме је позвао да провери гдје сам на трибинама и дошао је по мене да заједно славимо. Наравно, огромну захвалност дугујем свим играчима који су носили тешко бреме и цијелом стручном штабу, јер смо једни другима били ослонац у добрим и лошим моментима", рекла је Дајана у интервјуу за "Моцарт спорт" прошле године.

Писали су да је "тројански коњ"

Када је Дајана дошла у репрезентацију Србије било је неких неумјесних коментара и текстова попут оних да је "тројански коњ" и слично.

Милан Глушац

Остали спортови

"Играли смо против свих, и против судија!" Милан Глушац послије европске титуле српских ватерполиста

"Медији имају кључну улогу у обликовању перцепција, понекад може да буде искривљена или вођена сензационализмом уместо објективношћу. Свјесна сам како медијски наративи могу да створе притисак. У спортској каријери критике су неизбјежне, али не могу да дефинишу нашу вриједност, исто важи и за успјех. Морамо да се фокусирамо на оно шта можемо да контролишемо - рад, страст, преданост циљевима и да не дозволимо да нас спољни утицаји обесхрабре. У том смислу су знање и љубав према послу јачи од било каквих коментара или предрасуда. Искрено, у мом друштву још није прошао неки догађај да нисам добила нешто у знаку коња, иако су ми мајмуни и фоке најдраже животиње. Моја најинтимнија максима су бројне 'златне медаље које нису видљиве очима, већ срцем'. Е, то су златне медаље освојене на Олимпијади живота."

Зашто није била на Балкону са репрезентацијом?

Послије Олимпијских игара у Паризу је Хрватица Петра Бутала Ковачић са Александром Перишић била на Балкону, она је њен тренер и помогла јој је да освоји сребро. Зашто Дајана није изашла на чувени Балкон са ватерполо репрезентацијом?

"Према мојим начелима тај Балкон је намијењен искључиво спортистима и главним тренерима који су средишња фигура сваког догађаја и заслужују да буду у фокусу. Петра је допринијела да Александра освоји сребро и припада тамо. Морам да је похвалим, јер је такође и она дипломирала на Кинезиолошком факултету у Загребу. Спортисти и њихови тренери најзаслужнији су за достигнућа и треба да буду у центру пажње", завршила је Дајана Зоретић.

