Ко је Хрватица која је освојила злато са Србијом? Дајану су називали "тројанским коњем", а нико ово није знао

Извор:
Мондо.рс
26.01.2026
09:46
Коментари:0
Србија је шампион Европе. У препуној Београдској арени екипа Уроша Стевановића побиједила је Мађарску и освојила злато. Огроман успјех, славље и све то одмах је услиједило, а тек ће да се слави. Са правом.
У свему томе је помогла и једна Хрватица. У питању је Ријечанка Дајана Зоретић.
Једна од одлука коју је селектор Стевановић донио када је замијенио Дејана Савића био је да ради на кондицији и физичкој спреми. Зато је ријешио да позове у помоћ Дајану. Даму која је дугогодишња сарадница Вјекослава Кобешчака у дубровачком Југу.
Направио је прави потез, као круна тога је олимпијско злато у Паризу, а сада и најсјајније одличје у Београду.
Остали спортови
"Хорор" пред финале: Селектор Стевановић изнио шокантне детаље послије злата!
"Захвална сам Урошу Стевановићу који је од нашег првог разговора веровао да сам ја та која ће сигурно довести цијели тим у топ форму када то буде најбитније. Његова емпатија и захвалност у мени су изазвале неописиву емоцију. Пет минута послије освајања злата у Паризу ме је позвао да провери гдје сам на трибинама и дошао је по мене да заједно славимо. Наравно, огромну захвалност дугујем свим играчима који су носили тешко бреме и цијелом стручном штабу, јер смо једни другима били ослонац у добрим и лошим моментима", рекла је Дајана у интервјуу за "Моцарт спорт" прошле године.
Када је Дајана дошла у репрезентацију Србије било је неких неумјесних коментара и текстова попут оних да је "тројански коњ" и слично.
Остали спортови
"Играли смо против свих, и против судија!" Милан Глушац послије европске титуле српских ватерполиста
"Медији имају кључну улогу у обликовању перцепција, понекад може да буде искривљена или вођена сензационализмом уместо објективношћу. Свјесна сам како медијски наративи могу да створе притисак. У спортској каријери критике су неизбјежне, али не могу да дефинишу нашу вриједност, исто важи и за успјех. Морамо да се фокусирамо на оно шта можемо да контролишемо - рад, страст, преданост циљевима и да не дозволимо да нас спољни утицаји обесхрабре. У том смислу су знање и љубав према послу јачи од било каквих коментара или предрасуда. Искрено, у мом друштву још није прошао неки догађај да нисам добила нешто у знаку коња, иако су ми мајмуни и фоке најдраже животиње. Моја најинтимнија максима су бројне 'златне медаље које нису видљиве очима, већ срцем'. Е, то су златне медаље освојене на Олимпијади живота."
Послије Олимпијских игара у Паризу је Хрватица Петра Бутала Ковачић са Александром Перишић била на Балкону, она је њен тренер и помогла јој је да освоји сребро. Зашто Дајана није изашла на чувени Балкон са ватерполо репрезентацијом?
"Према мојим начелима тај Балкон је намијењен искључиво спортистима и главним тренерима који су средишња фигура сваког догађаја и заслужују да буду у фокусу. Петра је допринијела да Александра освоји сребро и припада тамо. Морам да је похвалим, јер је такође и она дипломирала на Кинезиолошком факултету у Загребу. Спортисти и њихови тренери најзаслужнији су за достигнућа и треба да буду у центру пажње", завршила је Дајана Зоретић.
Остали спортови
15 ч1
Остали спортови
4 д0
Сцена
4 ч0
Остали спортови
14 ч0
Остали спортови
5 ч0
Остали спортови
14 ч0
Остали спортови
14 ч0
Остали спортови
15 ч1
Најновије
Најчитаније
12
50
12
48
12
39
12
33
12
31
Тренутно на програму