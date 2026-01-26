Logo
Невјероватна трансформација: Како је "Арена" од кошаркашког претворена у храм европског ватерпола

26.01.2026

09:56

Фото: Инстаграм

Београд је још једном потврдио статус једног од најзначајнијих спортских центара у региону организацијом Европског првенства у ватерполу, које је одржано у Београдској арени – објекту који је за потребе овог великог такмичења прошао кроз темељно и технички захтјевно преуређење.

Београдска арена, највећа вишенамјенска дворана у Србији, трансформисана је у привремени ватерполо комплекс свјетског ранга. У централном дијелу дворане изграђен је монтажни базен олимпијских димензија, са комплетном пратећом инфраструктуром – системима за филтрацију и гријање воде, савременом расвјетом прилагођеном телевизијским преносима, као и посебним подлогама које су штитиле паркет дворане.

Посебан изазов представљало је прилагођавање трибина, које су распоређене тако да публици омогуће максималну видљивост терена из свих углова. Капацитет дворане прилагођен је ватерполском догађају, чиме је Арена могла да прими више хиљада гледалаца по утакмици, стварајући јединствену атмосферу каква се ријетко виђа у затвореним базенским објектима.

Осим самог базена, у Арени су уређени додатни простори за спортисте, судије и техничко особље, укључујући свлачионице, зоне за загријавање, медијске центре и ВИП ложе. Посебан акценат стављен је на безбједносне и логистичке аспекте, с обзиром на велики број учесника, делегација и навијача из цијеле Европе.

Европско првенство у ватерполу у Београду оставиће трајни траг, не само по резултатима у базену, већ и по импресивној трансформацији Београдске арене у епицентар европског ватерпола.

Треба подсјетити на оно што сви знамо, а то је да је Србија на домаћем терену постала првак Европе.

