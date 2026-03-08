Зел: Хвала Републици Српској на одбрани јеврејске заједнице

08.03.2026
Амерички адвокат и политички активиста Марк Зел захвалио је Републици Српској јер брани јеврејску заједницу "у овим опасним временима".
"Хвала Републици Српској што је стала у одбрану јеврејске заједнице у овим опасним временима, посебно када муслиманске власти у Сарајеву пружају сигурно уточиште терористима `Кудса` из Иранске револуционарне гарде", објавио је Зел на "Иксу".
Thanks to Republika Srpska for standing up for the Jewish Community during these perilous times especially when the Moslem government in Sarajevo is giving safe haven to the IRGC Quds terrorists. https://t.co/l6fg1En5pF— Marc Zell (@GOPIsrael) March 8, 2026
Он је указао на мјеру јачања безбједности и распоређивање припадника полиције у близини јеврејског центра у Бањалуци.
Портал "Нешнел индипендет" подсјећа да је америчка Централна обавјештајна агенција 2025. године потврдила присуство припадника Иранске револуционарне гарде у БиХ.
