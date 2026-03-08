Logo
Зел: Хвала Републици Српској на одбрани јеврејске заједнице

08.03.2026

09:44

Зел: Хвала Републици Српској на одбрани јеврејске заједнице

Амерички адвокат и политички активиста Марк Зел захвалио је Републици Српској јер брани јеврејску заједницу "у овим опасним временима".

"Хвала Републици Српској што је стала у одбрану јеврејске заједнице у овим опасним временима, посебно када муслиманске власти у Сарајеву пружају сигурно уточиште терористима `Кудса` из Иранске револуционарне гарде", објавио је Зел на "Иксу".

Он је указао на мјеру јачања безбједности и распоређивање припадника полиције у близини јеврејског центра у Бањалуци.

Портал "Нешнел индипендет" подсјећа да је америчка Централна обавјештајна агенција 2025. године потврдила присуство припадника Иранске револуционарне гарде у БиХ.

