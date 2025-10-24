Марк Зел: Огромна храброст предсједника Додика у одбрани хришћанских вриједности

24.10.2025
09:35
Коментари:0
Предсједник Милорад Додик показао је огромну храброст у супротстављању глобалистима и муслиманским покушајима да подривају хришћанске вриједности и цивилизацију у кључном дијелу Европе, што је изазвало барем један свјетски рат и многе друге регионалне сукобе, навео је амерички адвокат и политички активиста Марк Зел.
Он је у објави на Иксу захвалио и америчком истраживачком новинару Лаури Лумер која је одговорила на молбе у вези са тим питањем.
Thanks to @LauraLoomer for responding to our entreaties about this critical issue involving a European leader who has shown enormous courage in standing up against globalist and Moslem attempts to undermine Christian values and civilization in a critical corner of Europe which… https://t.co/TEoDmf20Nz— Marc Zell (@GOPIsrael) October 23, 2025
