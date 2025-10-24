Logo

Марк Зел: Огромна храброст предсједника Додика у одбрани хришћанских вриједности

24.10.2025

09:35

Коментари:

0
Марк Зел: Огромна храброст предсједника Додика у одбрани хришћанских вриједности
Фото: Printscreen/Instagram/arutz_sheva_eng

Предсједник Милорад Додик показао је огромну храброст у супротстављању глобалистима и муслиманским покушајима да подривају хришћанске вриједности и цивилизацију у кључном дијелу Европе, што је изазвало барем један свјетски рат и многе друге регионалне сукобе, навео је амерички адвокат и политички активиста Марк Зел.

Он је у објави на Иксу захвалио и америчком истраживачком новинару Лаури Лумер која је одговорила на молбе у вези са тим питањем.

63f38dfa6cd74 elmedin konakovic

БиХ

Конаковић на мапи Америке: Муслиман, борац против хришћанства

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Марк Зел

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Каран: Република Српска је трајна и неупитна категорија историје, права и правде

Република Српска

Каран: Република Српска је трајна и неупитна категорија историје, права и правде

1 ч

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Народна скупштина 34 године поносно и истрајно брани суверенитет и права Републике Српске

1 ч

0
Иванић проговорио, недовољно за Вукановића?

Република Српска

Иванић проговорио, недовољно за Вукановића?

1 ч

4
Селак: Тражим већу посвећеност, одговорност и јачи систем безбједности у заводима

Република Српска

Селак: Тражим већу посвећеност, одговорност и јачи систем безбједности у заводима

15 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

25

Најнижа плата у Српској биће повећана према степену стручности

10

23

Народ прича са Биљаном Стокић: Угљевик

10

23

Цвијановић: Вријеме зрело за реструктурисање међународног присуства у БиХ

10

22

Хрват ухапшен јер је сексуално злостављао дјецу и дијелио снимке са групом од 250 педофила

10

18

У Индији изгорио аутобус, погинуло најмање 25 људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner