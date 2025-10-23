Селак: Тражим већу посвећеност, одговорност и јачи систем безбједности у заводима

23.10.2025
Министар правде Републике Српске Горан Селак одржао је састанак са директорима свих казнено-поправних установа у Републици Српској, на којем је затражио већу посвећеност у раду, више одговорности и подизање система безбједности на још виши ниво.
"Безбједност у свакој установи мора бити приоритет. Очекујем професионалан и одговоран приступ сваког директора и сваког запосленог", поручио је Селак.
Он је истакао да Министарство правде ради на томе да се припадницима полиције казнено-поправних установа обезбиједе иста права као припадницима Министарства унутрашњих послова.
"Неопходно је континуирано стручно усавршавање полиције КПУ, као и запослених у службама третмана, јер само добро обучен кадар може гарантовати стабилан и безбједан систем", нагласио је министар правде.
Министар Селак је најавио да ће сутра бити одржана заједничка вјежба полиције КПЗ Бања Лука, судске полиције и полиције Министарства унутрашњих послова, која ће показати ниво оперативне спремности и сарадње свих служби.
Такође, Селак је затражио од директора КПЗ Бијељина да до средине новембра стави у функцију нови објекат притворске јединице, како би се побољшали услови рада и повећала ефикасност система.
"Сви директори су упозорени да за свој рад одговарају искључиво министру правде и да морају радити професионално, посвећено и часно, у интересу Републике Српске", поручио је Селак.
