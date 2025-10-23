Лара Логан: Додик - снажан савезник Мађарске и Русије

23.10.2025
Позната америчка новинарка Лара Логан истакла је у објави на друштвеној мрежи Икс, да је предсједник Милорад Додик снажан савезник Мађарске и Русије - двије земље које су снажно антиглоблистичке.
Логанова је објавила текст блиске сараднице америчког предсједника Доналда Трампа и веома утицајне личности у МАГА покрету, Лауре Лумер, те упитала зашто је тако важно толикима да спријече САД да имају блиске односе са нацијама које су природни савезници?
This is true - Dodik is a strong ally of Hungary & Russia - two countries who are strongly anti-globalist. Why is it so important to so many to keep the U.S. from having close relations with nations who are natural allies? The answer is obvious - to defeat the west, you have to… https://t.co/TKMSSxsoby— Lara Logan (@laralogan) October 23, 2025
"Одговор је очигледан - да бисте поразили запад, морате подијелити запад. И држати нас подијељенима. Ова лудост мора да престане", поручила је Логанова.
Раније данас Лаура Лумер је на друштвеној мрежи Икс критиковала санкције које су уведене против предсједника Милорада Додика истичући да Додик трпи немилосрдне политичке нападе од стране коалиције муслимана и глобалиста.
Подсјећамо, Логанова је боравила у Републици Српској ове године у августу, када је снимила подкаст са Додиком.
Лаура Лумер: Додик трпи немилосрдне политичке нападе муслимана и глобалиста
4 ч
4 ч
4 ч
5 ч
