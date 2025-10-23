Logo

Лара Логан: Додик - снажан савезник Мађарске и Русије

23.10.2025

17:58

Фото: АТВ

Позната америчка новинарка Лара Логан истакла је у објави на друштвеној мрежи Икс, да је предсједник Милорад Додик снажан савезник Мађарске и Русије - двије земље које су снажно антиглоблистичке.

Логанова је објавила текст блиске сараднице америчког предсједника Доналда Трампа и веома утицајне личности у МАГА покрету, Лауре Лумер, те упитала зашто је тако важно толикима да спријече САД да имају блиске односе са нацијама које су природни савезници?

"Одговор је очигледан - да бисте поразили запад, морате подијелити запад. И држати нас подијељенима. Ова лудост мора да престане", поручила је Логанова.

Раније данас Лаура Лумер је на друштвеној мрежи Икс критиковала санкције које су уведене против предсједника Милорада Додика истичући да Додик трпи немилосрдне политичке нападе од стране коалиције муслимана и глобалиста.

Подсјећамо, Логанова је боравила у Републици Српској ове године у августу, када је снимила подкаст са Додиком.

Милорад Додик

Република Српска

Лаура Лумер: Додик трпи немилосрдне политичке нападе муслимана и глобалиста

Милорад Додик

Лара Логан

