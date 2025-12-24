Logo
Ове 3 земље још увијек нису формално признале Хрватску

24.12.2025

16:15

Ове 3 земље још увијек нису формално признале Хрватску

Иако је Хрватска већ деценијама међународно призната држава, чланица Европске уније, НАТО и шенгенског простора, три земље до данашњег дана нису формално провеле процес њеног признања.

Ријеч је о Бутану, Нигеру и Тонги, државама с којима Загреб нема званично потврђене међусобне акте признања.

Дуго се на том списку налазила и Либерија, али је Министарство спољних и европских послова Хрватске саопштило да су дипломатски односи с том земљом званично успостављени 26. септембра 2024. године.

Ненад Стевандић-24112025

Република Српска

Стевандић након одлуке ЦИК-а: Доказ да још функционише АИД са страним службама

У пракси, како наводе из министарства, постоји и већи број земаља које никада нису формално донијеле одлуку о признању, али су успоставиле дипломатске односе, што се у међународним односима сматра де факто признањем државе, преноси Дневно. хр.

Хрватска

међународно признање

