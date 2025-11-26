Logo
Минић: Редовно измирујемо обавезе, Српска у доброј међународној позицији

Извор:

СРНА

26.11.2025

12:04

Коментари:

Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је на посебној сједници Народне скупштине да се редовно измирују све обавезе из буџета и да је Српска видљива и на међународној сцени захваљујући дипломатским активностима њених званичника.

Минић је додао да, с тим у вези, критике опозиције нису прихватљиве, јер им дискусије нису досљедне.

"Дипломатским активностима дођемо у ситуацију да једна Кина, Русија и Америка први пут у историји кажу позитивно за Републику Српску. Знате ли колико је то важна ствар", упитао је Минић.

Он је указао и на то да је опозиција говорила да су увођењем санкција званичницима уведене санкције Републици Српској, а да сада праве другачију причу.

"Сада када су укинуте кажете како је то персонално. Ваљда се може видјети колико је ко од вас досљедан у причи", рекао је Минић.

Милорад Додик и Виктор Орбан

Република Српска

Додик: Српска развија добре односе са међународним пријатељима

Премијер је навео да прихвата резултат пријевремених избора за предсједника Републике Српске и додао да је побједник био када се год кандидовао у Шамцу из којег долази.

"Немам проблем да разговарам о томе. Ми смо били у малим општинама. Побиједили смо у Језеру. Били смо тамо", навео је Минић.

Он је рекао да то није тема на Народној скупштини, али да опозиција на тај начин скреће пажњу са свега оног што је урађено у претходном периоду.

"Реците ми само гдје постоји бољи квалитет и обим здравствене заштите од оне у Републици Српској - упитао је Минић.

Минић је подсјетио и да се плате, пензије и подстицаји исплаћују редовно у Републици Српској.

"Свјесни смо да није довољно, али је редовно", навео је Минић.

Он је истакао да је привреда, кроз ослобађање од давања, добила више од 400 милиона КМ.

Саво Минић

