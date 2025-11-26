Додик: Српска развија добре односе са међународним пријатељима

26.11.2025
11:50
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас у Будимпешти да Република Српска наставља да унапређује односе са међународним пријатељима, од којих је један и Мађарска са којом дијели ставове према бриселској администрацији.
Додик је рекао да разумије позицију Будимпеште којој Брисел блокира финансирање пројеката већ годину дана.
"Република Српска мора да се запита шта може имати од ЕУ, ако тако чине према Мађарској, сувереној чланици европског блока и НАТО?", каже Додик, истичући да Брисел заустављао пројекте и Републици Српској.
Он је рекао да дио бриселске администрације жели да отежа позицију актуелној мађарској власти, на челу са премијером Виктором Орбаном, имајући у виду да ће у априлу бити одржани избори у Мађарској.
Додик је нагласио да Орбан има најбоље процјене у оквиру ЕУ када је ријеч о европским питањима и дешавањима у Украјини, али и о изборима у САД.
Република Српска
Додик и Каран са митрополитом будимским Лукијаном
"Орбан је и прије избора разговарао и подржао /предсједника САД Доналда Трампа. То је тада био јерес, сви су скакали од бијеса, а можда је дјелимично и због тога застој финансирања пројеката. Али, политика је процјена, пројекција и ризик на крају крајева", рекао је Додик.
Додик вјерује да ће Будимпешта бити град у којем ће се састати Трамп и руски предсједник Владимир Путин и да би то и за Републику Српску била сатисфакција, јер главни град Мађарске доживљава веома пријатељски.
Он је рекао да и Српска сарађује са САД, јер у Америци сада владају други људи.
Додик је поручио да Република Српска има одличне односе са Русијом, што се манифестује и на стратешком нивоу.
Република Српска
Додик и Каран са митрополитом будимским Лукијаном
Он је истакао да неки други у Европи не желе мир у Украјини и да је Република Српска на страни мира.
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму