Ближи се "црни петак": МУП Српске издао упозорење грађанима

26.11.2025
11:09
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Републике Српске (МУП РС) упозорио је грађане због "црног петка" који предстоји, те су дали низ савјета свима који буду куповали током дана снижења.
Они су позвали грађане да буду додатно опрезни, а ово су њихови савјети:
Избјегавајте сумњиве онлајн понуде
Не уносите личне податке на непровјереним сајтовима
Провјерите да ли је интернет страница безбједна (https)
Чувајте новчанике и личне ствари у гужви
Пријавите сваку сумњиву активност
Оливије Зимоња, начелник Одјељења за високотехнолошки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске, рекао је да је приликом куповине путем интернет страница јако важно утврдити аутентичност саме странице.
"Јако је важно прочитати коментаре, рецензије на ту страницу, али осим самих коментара утврдити да ли су ти коментари аутентични, да ли су написани од стварних особа или су и они дио обмане коју врло често користе извршиоци кривичних дјела. Нешто што је такође карактеристично, што смо раније имали у пракси јесте да те странице изгледају врло вјеродостојно. Оно што је најкарактеристичније јесте да су ти артикли доста јефтинији. Као први индикатор, дакле, може послужити цијена", објаснио је Зимоња.
Он је додао да је јако важно користити картице које нису везане за текуће рачуне, те да на њима имамо износ само онолики колики нам је потребан за одређену куповину.
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Република Српска
1 д0
Хроника
1 д0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д1
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму