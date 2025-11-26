Logo
Large banner

Тришић Бабић: Сарадња Српске и Мађарске прераста у стратешко партнерство

Извор:

АТВ

26.11.2025

10:40

Коментари:

0
Тришић Бабић: Сарадња Српске и Мађарске прераста у стратешко партнерство
Фото: АТВ

Сарадња Републике Српске и Мађарске подигнута је на виши ниво, а отворена је и тема стратешког партнерства, истакла је в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић након данашњег састанка делегације Српске са мађарским премијером Виктором Орбаном.

Према њеним ријечима, договорена је још приснија и тјешња сарадња између Републике Српске и Мађарске, између Бањалуке и Будимпеште о заједничким корацима на међународном плану.

"Премијер Орбан нас је детаљно упознао са разговорима које је водио у Вашингтону, а који су од великог значаја за нас, Западни Балкан и цијелу Европу. Објаснио нам је позицију САД према региону и могућим будућим дешавањима у Европи и Европској унији. Договорили смо још тјешењу сарадњу између Републике Српске и Мађарске, нарочито када је ријеч о заједничким корацима на међународном плану", нагласила је Тришић Бабић.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима

Она је додала да су премијер Мађарске Виктор Орбан и чланови његовог кабинета изразили дивљење начину на који су Република Српска и њени званичници успјели да превазиђу тешку и споља наметнуту политичку ситуацију.

"Искрено су били изненађени и позитивно затечени како смо у Републици Српској и Бањалуци успјели да изађемо из ове, не само необичне, већ и веома тешке ситуације по наш народ. Наш долазак им је потврдио да смо још јачи и да са нама желе наставити сарадњу без икаквог оклијевања", навела је Тришић Бабић.

Подијели:

Тагови:

Ana Trišić Babić

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ресторан одбија да услужи госте који су сами

Свијет

Ресторан одбија да услужи госте који су сами

1 д

0
Почела посебна сједница НСРС

Република Српска

Почела посебна сједница НСРС

1 д

0
Каран: Сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима

Република Српска

Каран: Сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима

1 д

0
Нађена два тијела у аутомобилу који је слетио у канал

Хроника

Нађена два тијела у аутомобилу који је слетио у канал

1 д

0

Више из рубрике

Почела посебна сједница НСРС

Република Српска

Почела посебна сједница НСРС

1 д

0
Каран: Сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима

Република Српска

Каран: Сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима

1 д

0
Додик након сусрета са Орбаном: Потврдили смо наш највиши ниво стратешке сарадње

Република Српска

Додик након сусрета са Орбаном: Потврдили смо наш највиши ниво стратешке сарадње

1 д

3
Петер Сијарто

Република Српска

Каран на свечаној додјели почасног доктората Сијарту

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner