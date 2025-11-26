Тришић Бабић: Сарадња Српске и Мађарске прераста у стратешко партнерство

Извор:
АТВ
26.11.2025
10:40
Коментари:0
Сарадња Републике Српске и Мађарске подигнута је на виши ниво, а отворена је и тема стратешког партнерства, истакла је в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић након данашњег састанка делегације Српске са мађарским премијером Виктором Орбаном.
Према њеним ријечима, договорена је још приснија и тјешња сарадња између Републике Српске и Мађарске, између Бањалуке и Будимпеште о заједничким корацима на међународном плану.
"Премијер Орбан нас је детаљно упознао са разговорима које је водио у Вашингтону, а који су од великог значаја за нас, Западни Балкан и цијелу Европу. Објаснио нам је позицију САД према региону и могућим будућим дешавањима у Европи и Европској унији. Договорили смо још тјешењу сарадњу између Републике Српске и Мађарске, нарочито када је ријеч о заједничким корацима на међународном плану", нагласила је Тришић Бабић.
Република Српска
Каран: Сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима
Она је додала да су премијер Мађарске Виктор Орбан и чланови његовог кабинета изразили дивљење начину на који су Република Српска и њени званичници успјели да превазиђу тешку и споља наметнуту политичку ситуацију.
"Искрено су били изненађени и позитивно затечени како смо у Републици Српској и Бањалуци успјели да изађемо из ове, не само необичне, већ и веома тешке ситуације по наш народ. Наш долазак им је потврдио да смо још јачи и да са нама желе наставити сарадњу без икаквог оклијевања", навела је Тришић Бабић.
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д3
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму