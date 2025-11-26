Почела посебна сједница НСРС

26.11.2025
10:36
Коментари:0
У Бањалуци је почела посебна сједница Народне скупштине Републике Српске на чијем је усвојеном дневном реду разматрање Приједлога другог ребаланса буџета Српске за ову годину, по хитном поступку.
Влада Републике Српске раније је утврдила други ребаланс буџета, према којем буџетски оквир износи 6,75 милијарди КМ и за 260 милиона КМ је већи од првог ребаланса /6,49 милијарди КМ/.
На дневном реду су и Приједлог закона о измјенама закона о извршењу буџета Српске за ову годину, који ће бити разматран по хитном поступку, као и Приједлог одлуке о измјени одлуке о дугорочном задуживању Српске за ову годину.
Предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић рекао је да ће се о наведеним тачкама дневног реда 28. посебне сједнице водити обједињена скупштинска расправа.
