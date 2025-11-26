Каран на свечаној додјели почасног доктората Сијарту

Извор:
СРНА
26.11.2025
08:58
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран присуствоваће сутра у Бањалуци свечаности поводом уручења почасног доктората Универзитета у Бањалуци министру иностраних послова и трговине Мађарске Петеру Сијарту.
Свечаност ће бити уприличена у 10 часова у Студентском културном центру Универзитета у Бањалуци, саопштено је из ресорног министарства.
Универзитет у Бањалуци додјељује почасне докторате истакнутим личностима земље и иностранства за изузетан допринос у различитим областима. До сада је додијељено 14 ових престижних признања.
