Logo
Large banner

Каран на свечаној додјели почасног доктората Сијарту

Извор:

СРНА

26.11.2025

08:58

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран присуствоваће сутра у Бањалуци свечаности поводом уручења почасног доктората Универзитета у Бањалуци министру иностраних послова и трговине Мађарске Петеру Сијарту.

Свечаност ће бити уприличена у 10 часова у Студентском културном центру Универзитета у Бањалуци, саопштено је из ресорног министарства.

Милорад Додик и Виктор Орбан

Република Српска

Делегација Српске са премијером Орбаном у Будимпешти

Универзитет у Бањалуци дод‌јељује почасне докторате истакнутим личностима земље и иностранства за изузетан допринос у различитим областима. До сада је додијељено 14 ових престижних признања.

Подијели:

Тагови:

Петер Сијарто

Синиша Каран

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Делегација Српске са премијером Орбаном у Будимпешти

Република Српска

Делегација Српске са премијером Орбаном у Будимпешти

1 д

2
Посланици НСРС о другом ребалансу буџета

Република Српска

Посланици НСРС о другом ребалансу буџета

1 д

0
Додик у посјети Будимпешти, данас са Орбаном

Република Српска

Додик у посјети Будимпешти, данас са Орбаном

1 д

0
Станивуковић и Вукановић кандидати на наредним изборима?

Република Српска

Станивуковић и Вукановић кандидати на наредним изборима?

1 д

9
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner