Мама убила дјецу, тијела пронађена у коферима: Стигла је заслужена казна

26.11.2025
Новозеланђанка Хакиунг Ли (45) осуђена је на доживотну казну затвора због убиства своје двоје дјеце, чија су тијела потом пронађена у коферима, пренио је данас Би-би-си.
Ли је проглашена кривом за убиство осмогодишње Јуне Јо и шестогодишњег Минуа Јоа 2018. године, недуго након смрти свог супруга.
Према пресуди, Ли мора да проведе најмање 17 година у затвору прије него што буде имала право на условни отпуст.
Тијела дјеце откривена су 2022. године, када је један пар купио садржај напуштеног складишта у Окланду на аукцији.
Током суђења, одбрана је тврдила да је Ли у тренутку убиства била неурачунљива због погоршаног менталног здравља након супругове смрти.
Навели су да је Ли покушала да убије себе и дјецу, дајући им антидепресиве помијешане са соком, али да је погрешила у дози.
Тужилаштво је, с друге стране, тврдило да је ријеч о себичном чину како би се ослободила терета самосталног родитељства.
Након злочина, Ли је променила име и побегла у Јужну Кореју, гдје је и рођена, а ухапшена је у септембру 2022. године и изручена Новом Зеланду.
На суду су прочитане емотивне изјаве породице, укључујући мајку оптужене и родбину покојног супруга, који су изразили бол због губитка дјеце.
Судија Џефри Венинг је у образложењу пресуде нагласио да је ментално здравље Ли имало улогу, али да су њени поступци били прорачунати.
Препоручио је да Ли током боравка у затвору буде третирана као "посебан пацијент" с обзиром на њено ментално стање, пише Телеграф.
