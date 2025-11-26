Logo
Large banner

Мама убила дјецу, тијела пронађена у коферима: Стигла је заслужена казна

Извор:

Телеграф

26.11.2025

09:24

Коментари:

0
Мама убила дјецу, тијела пронађена у коферима: Стигла је заслужена казна
Фото: Unsplash

Новозеланђанка Хакиунг Ли (45) осуђена је на доживотну казну затвора због убиства своје двоје дјеце, чија су тијела потом пронађена у коферима, пренио је данас Би-би-си.

Ли је проглашена кривом за убиство осмогодишње Јуне Јо и шестогодишњег Минуа Јоа 2018. године, недуго након смрти свог супруга.

Према пресуди, Ли мора да проведе најмање 17 година у затвору прије него што буде имала право на условни отпуст.

Тијела дјеце откривена су 2022. године, када је један пар купио садржај напуштеног складишта у Окланду на аукцији.

Током суђења, одбрана је тврдила да је Ли у тренутку убиства била неурачунљива због погоршаног менталног здравља након супругове смрти.

Навели су да је Ли покушала да убије себе и дјецу, дајући им антидепресиве помијешане са соком, али да је погрешила у дози.

Тужилаштво је, с друге стране, тврдило да је ријеч о себичном чину како би се ослободила терета самосталног родитељства.

Поплаве

Градови и општине

Излиле се Јошавка и Плива, угрожено више домаћинстава

Након злочина, Ли је променила име и побегла у Јужну Кореју, гдје је и рођена, а ухапшена је у септембру 2022. године и изручена Новом Зеланду.

На суду су прочитане емотивне изјаве породице, укључујући мајку оптужене и родбину покојног супруга, који су изразили бол због губитка дјеце.

Судија Џефри Венинг је у образложењу пресуде нагласио да је ментално здравље Ли имало улогу, али да су њени поступци били прорачунати.

Препоручио је да Ли током боравка у затвору буде третирана као "посебан пацијент" с обзиром на њено ментално стање, пише Телеграф.

Подијели:

Тагови:

ubistvo

djeca

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Zagreb Hrvatska

Регион

Швајцарска забранила концерт хрватских извођача

1 д

1
Бабић: Нагло отопљење снијега довело је до пораста водостаја ријека

Градови и општине

Бабић: Нагло отопљење снијега довело је до пораста водостаја ријека

1 д

0
АИ мијења наш мозак, а да тога нисмо ни свјесни

Наука и технологија

АИ мијења наш мозак, а да тога нисмо ни свјесни

1 д

0
Петер Сијарто

Република Српска

Каран на свечаној додјели почасног доктората Сијарту

1 д

0

Више из рубрике

Мајка избола кћерку (11) на спавању

Свијет

Мајка избола кћерку (11) на спавању

1 д

0
Болсонаро започиње служење затворске казне

Свијет

Болсонаро започиње служење затворске казне

1 д

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Мигранти у парку силовали дјевојку (18): Немоћни вјереник све гледао

1 д

0
Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Свијет

Трамп: Русија је супериорна - Украјина мора да прихвати мировни споразум

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

03

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner