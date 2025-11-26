Бабић: Нагло отопљење снијега довело је до пораста водостаја ријека

Извор:
АТВ
26.11.2025
09:16
Коментари:0
У Језеру су се излиле ријеке Јошавка и Плива, што је изазвало поплаве којим је угрожено више домаћинстава.
„Дошло је до наглог отопљења снијега, који је довео до пораста водостаја ријека. Ријека Плива и доток Црне ријеке се смањује, тако да би ми требало да имамо стабилну ситуацију“, Шеф бањалучког Одсјека за послове цивилне заштите Драган Бабић.
Наука и технологија
АИ мијења наш мозак, а да тога нисмо ни свјесни
Ниво ријека повећан је усљед отапања снијега и обилних падавина које су захватиле ову општину.
Наука и технологија
1 д0
Република Српска
1 д0
Савјети
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму