Logo
Large banner

Бабић: Нагло отопљење снијега довело је до пораста водостаја ријека

Извор:

АТВ

26.11.2025

09:16

Коментари:

0
Бабић: Нагло отопљење снијега довело је до пораста водостаја ријека
Фото: АТВ

У Језеру су се излиле ријеке Јошавка и Плива, што је изазвало поплаве којим је угрожено више домаћинстава.

„Дошло је до наглог отопљења снијега, који је довео до пораста водостаја ријека. Ријека Плива и доток Црне ријеке се смањује, тако да би ми требало да имамо стабилну ситуацију“, Шеф бањалучког Одсјека за послове цивилне заштите Драган Бабић.

ВР-вјештачка интелигенција

Наука и технологија

АИ мијења наш мозак, а да тога нисмо ни свјесни

Ниво ријека повећан је усљед отапања снијега и обилних падавина које су захватиле ову општину.

Подијели:

Тагови:

Jošavka

plivanje

Општина Језеро

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

АИ мијења наш мозак, а да тога нисмо ни свјесни

Наука и технологија

АИ мијења наш мозак, а да тога нисмо ни свјесни

1 д

0
Петер Сијарто

Република Српска

Каран на свечаној додјели почасног доктората Сијарту

1 д

0
Радијатор гријање

Савјети

Гријање вам је упаљено, али је у просторијама и даље хладно: Ријешите овај проблем за пет минута

1 д

0
Нијемци дижу руке од волана: Забиљежен драстичан пад свакодневног кориштења аутомобила

Ауто-мото

Нијемци дижу руке од волана: Забиљежен драстичан пад свакодневног кориштења аутомобила

1 д

0

Више из рубрике

Јошавка и Плива у наглом порасту

Градови и општине

Јошавка и Плива у наглом порасту

1 д

0
Потврђено за АТВ: Рада Манојловић у Требињу за дочек Нове године

Градови и општине

Потврђено за АТВ: Рада Манојловић у Требињу за дочек Нове године

1 д

0
Поплаве у Бугојну

Градови и општине

Поплаве у Бугојну, вода угрозила куће

1 д

0
Познато кад креће исплата: Општина даје једнократну помоћ пензионерима

Градови и општине

Познато кад креће исплата: Општина даје једнократну помоћ пензионерима

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner