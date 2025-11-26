Logo
Потврђено за АТВ: Рада Манојловић у Требињу за дочек Нове године

АТВ

26.11.2025

07:55

0
Потврђено за АТВ: Рада Манојловић у Требињу за дочек Нове године

Требињци и њихови гости Нову 2026. годину дочекаће уз музичку звијезду, пјевачицу Раду Манојловић, потврдио је за АТВ градоначелник Требиња Мирко Ћурић.

За репризу Нове године Требиње је још једно звучно име Хари Мата Хари.

Полиција Србија

Хроника

Пријављен нестанак дјевојке: Била у аутомобилу који је слетио у језеро?

Град Требиње заједно са Туристичком организацијом, најављују врхунску атмосферу, богат пратећи програм и одличан провод за све генерације. Организатори кажу да ће Требиње још једном показати зашто је постала омиљена зимска дестинација.

Тагови:

Требиње

doček nove godine

Рада Манојловић

