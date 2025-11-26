Потврђено за АТВ: Рада Манојловић у Требињу за дочек Нове године

Извор:
АТВ
26.11.2025
07:55
Коментари:0
Требињци и њихови гости Нову 2026. годину дочекаће уз музичку звијезду, пјевачицу Раду Манојловић, потврдио је за АТВ градоначелник Требиња Мирко Ћурић.
За репризу Нове године Требиње је још једно звучно име Хари Мата Хари.
Град Требиње заједно са Туристичком организацијом, најављују врхунску атмосферу, богат пратећи програм и одличан провод за све генерације. Организатори кажу да ће Требиње још једном показати зашто је постала омиљена зимска дестинација.
