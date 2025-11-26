Јошавка и Плива у наглом порасту

Извор:
РТРС
26.11.2025
08:19
Водостаји ријека Јошавке и Пливе на подручју општине Језеро биљеже нагли пораст из сата у сат.
Према доступним информацијама, пораст водостаја већ је довео у опасност више домаћинстава и пољопривредних газдинстава у нижим дијеловима општине.
Улица код Амбуланте породичне медицине је затворена, док се саобраћај на магистралном путу М5 одвија отезано једном траком.
Надлежне службе општине Језеро су на терену и прате ситуацију, пише РТРС.
