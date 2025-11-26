Logo
Large banner

Јошавка и Плива у наглом порасту

Извор:

РТРС

26.11.2025

08:19

Коментари:

0
Јошавка и Плива у наглом порасту
Фото: РТРС

Водостаји ријека Јошавке и Пливе на подручју општине Језеро биљеже нагли пораст из сата у сат.

Према доступним информацијама, пораст водостаја већ је довео у опасност више домаћинстава и пољопривредних газдинстава у нижим дијеловима општине.

Напитак

Здравље

Овај напитак су наше баке кувале зими: Спас је за прехладу

Улица код Амбуланте породичне медицине је затворена, док се саобраћај на магистралном путу М5 одвија отезано једном траком.

Надлежне службе општине Језеро су на терену и прате ситуацију, пише РТРС.

Подијели:

Тагови:

Поплаве

jezero

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Делегација Српске са премијером Орбаном у Будимпешти

Република Српска

Делегација Српске са премијером Орбаном у Будимпешти

1 д

2
Овај напитак су наше баке кувале зими: Спас је за прехладу

Здравље

Овај напитак су наше баке кувале зими: Спас је за прехладу

1 д

0
Алија Изетбеговић о "постепеној еволуцији" Срба у "послушни народ"

БиХ

Алија Изетбеговић о "постепеној еволуцији" Срба у "послушни народ"

1 д

2
Хороскоп за 26. новембар: Прочитајте шта вам звијезде данас поручују

Занимљивости

Хороскоп за 26. новембар: Прочитајте шта вам звијезде данас поручују

1 д

0

Више из рубрике

Потврђено за АТВ: Рада Манојловић у Требињу за дочек Нове године

Градови и општине

Потврђено за АТВ: Рада Манојловић у Требињу за дочек Нове године

1 д

0
Поплаве у Бугојну

Градови и општине

Поплаве у Бугојну, вода угрозила куће

1 д

0
Познато кад креће исплата: Општина даје једнократну помоћ пензионерима

Градови и општине

Познато кад креће исплата: Општина даје једнократну помоћ пензионерима

2 д

0
Привредна комора упутила иницијативу: Задржати статус граничног прелаза у Градишци

Градови и општине

Привредна комора упутила иницијативу: Задржати статус граничног прелаза у Градишци

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner