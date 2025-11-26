Logo
Large banner

Хороскоп за 26. новембар: Прочитајте шта вам звијезде данас поручују

26.11.2025

08:01

Коментари:

0
Хороскоп за 26. новембар: Прочитајте шта вам звијезде данас поручују
Фото: Pixabay

Шта нам звијезде поручују данас?

Ован

Бићете фокусирани и успјећете да завршите обавезе које вас прате већ неколико дана. Они у везама могу започети искрен разговор који доноси олакшање. Слободни би могли спонтано ступити у контакт с неким. Пазите на кичму.

Rada Manojlovic

Градови и општине

Потврђено за АТВ: Рада Манојловић у Требињу за дочек Нове године

Бик

Финансије су поново тема дана па поведите рачуна о трошковима и организацији. Они у везама осјећаће стабилност и сигурност. Слободни могу добити поруку или очекивати сусрет који их подсјећа на прошлост. Одмор ће вам пријати.

Близанци

Комуникација може бити конфузна, али уз стрпљење завршавате важне обавезе. Они у везама могу имати кратку расправу, а слободни би могли упознати некога директног и духовитог. Пазите на ментални умор и несаницу.

Рак

Стабилан дан је пред вама у којем завршавате све што је остало неријешено. Слободни могу бити привучени смиреном и пријатном особом. Осјетљив вам је стомак па бирајте лагану храну.

Полиција Србија

Хроника

Пријављен нестанак дјевојке: Била у аутомобилу који је слетио у језеро?

Лав

Креативан рад вам данас иде од руке. Они у везама могу хтјети мало више простора. Слободни привлаче пажњу особе која вас већ неко вријеме посматра. Потребно вам је више сна.

Дјевица

Ријешићете проблем који је другима промакао. Дан је идеалан за планирање и организацију. Они у везама треба да пораде на заједничким обавезама. Слободни би могли започети дописивање с проницљивом особом. Поведите рачуна о пробави.

Вага

Финансије су поново у фокусу. Они у везама могу очекивати дубљи разговор са вољеном особом. Слободни могу обновити контакт с особом коју већ познају. Потребна вам је лагана шетња.

беба-09092025

Друштво

Бејби бум: Српска богатија за 33 бебе

Шкорпија

Информација која касни може бити корисна. Они у везама осјећаће јаку повезаност са партнером. Слободни привлаче особу која реагује на ваш интензитет. Избјегавајте стрес.

Стријелац

Имаћете енергију и вољу, али провјерите све детаље због могућих пропуста. Дан је добар за планирање. Слободни могу започети спонтани флерт са неким занимљивим. Уживајте. Пазите на варење.

Јарац

Финансијске одлуке могу бити повољне. Они у везама осјећаће већу повезаност са партнером. Слободни могу упознати озбиљну и стабилну особу у неком дружењу. Одличан је дан да се посветите здравим навикама.

ključevi

Србија

Квадрат староградње у Београду достигао 7.212 евра

Водолија

Важна информација може вам стићи касно, али ипак у добром тренутку. Они у везама смириће неки ранији неспоразум. Слободни привлаче оригиналну и занимљиву особу. Потребан вам је свјеж ваздух.

Рибе

Интуиција вам помаже да донесете праву одлуку. Завршавате ситнице које ће растеретити дан. Они у везама осјећаће више њежности. Слободни могу упознати особу која улива топлину и мир. Потребан вам је одмор и лаган ритам.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Савјет министара о гранту са Шведском

БиХ

Савјет министара о гранту са Шведском

1 д

0
Болсонаро започиње служење затворске казне

Свијет

Болсонаро започиње служење затворске казне

1 д

0
Крсна слава црква православље

Занимљивости

Ово је некада био обавезни славски поклон, данас су га сви заборавили

1 д

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Мигранти у парку силовали дјевојку (18): Немоћни вјереник све гледао

1 д

0

Више из рубрике

Крсна слава црква православље

Занимљивости

Ово је некада био обавезни славски поклон, данас су га сви заборавили

1 д

0
Крава пропала кроз кров ресторана

Занимљивости

Крава пропала кроз кров ресторана

2 д

0
Баба Ванга је за 2026. предвидјела милионе за ових шест знакова

Занимљивости

Баба Ванга је за 2026. предвидјела милионе за ових шест знакова

2 д

0
Од 1. децембра ове знакове очекује огромни новчани добитак

Занимљивости

Од 1. децембра ове знакове очекује огромни новчани добитак

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо:Октрила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

14

15

Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner