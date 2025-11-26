Овај напитак су наше баке кувале зими: Спас је за прехладу

Извор:
У вријеме када није било апотека на сваком ћошку, наше баке су имале своје мале тајне. Једна од њих био је шербет, једноставан напитак који се кувао зими и који је био прави спас за прехладу. Данас га ријетко ко памти, а заправо је рецепт толико једноставан да га вреди вратити у свакодневицу.
Шербет се правио од воде, шећера или меда, лимуна и зачина попут цимета или каранфилића. Када би се у кући појавила прехлада, баке би одмах ставиле лонац на шпорет. Док се напитак кувао, мирис је испуњавао кухињу и доносио осјећај сигурности. Овај спас за прехладу био је више од лијека – био је знак пажње и топлине дома.
-У шерпу сипајте 300 мл воде.
-Додајте двије кашике шећера или меда.
-Исциједите пола лимуна.
-Убаците штапић цимета или пар каранфилића.
-Кувајте док се шећер не растопи, а затим пијте док је топло.
Овај напитак ублажава кашаљ, смирује грло и јача имунитет. Ако немате лимун, можете користити наранџу или сушени шипак. Ако немате мед, алтернатива је смеђи шећер или сируп од зове. Управо зато се шербет сматрао универзалним напитком – увијек се могао прилагодити ономе што је било доступно.
Зашто се каже да је шербет спас за прехладу?
Због комбинације лимуна, меда и топлине која смирује грло и подиже имунитет.
Може ли се пити сваки дан?
Може, нарочито у зимским мјесецима, али не треба претјеривати са шећером.
Која је најбоља алтернатива ако немам лимун?
Шипак или наранџа су одличне замјене.
Да ли је шербет погодан за дјецу?
Јесте, али дјеци млађој од годину дана не треба давати мед.
Наше баке су знале да једноставност крије највећу снагу. Шербет није само напитак – то је дио традиције, топлине дома и лијек који се преноси кроз генерације. Вриједи га вратити у свакодневицу, јер овај заборављени рецепт и даље важи: спас је за прехладу.
