Болсонаро започиње служење затворске казне

Извор:

СРНА

26.11.2025

07:31

Фото: Танјуг/АП

Бразилски Врховни суд формално је закључио случај бившег предсједника Жаира Болсонара и наложио му да започне служење затворске казне од 27 година и три мјесеца.

Болсонаро ће почети да служи казну у ћелији површине 12 квадратних метара у полицијској станици у Бразилији, преноси "Гардијан".

Осим Болсонара, наређено је и да шесторо његових саучесника у планирању пуча након пораза на предсједничким изборима 2022. године започну служење казни.

Син бившег предсједника Карлос Болсонаро рекао је да је његов отац психички девастиран.

Суд је раније овог мјесеца одбацио Болсонарову жалбу на пресуду.

Болсонаро је у септембру осуђен због планирања пуча након што је изгубио на предсједничким изборима 2022. од садашњег љевичарског предсједника Луиза Инасија Луле да Силве.

Он се од недјеље налази у притвору, након што је утврђено да је током кућног притвора покушао да уклони наногицу.

Болсонаро је на рочишту у недјељу негирао било какву намјеру да побјегне или покуша да уклони наногицу, приписујући своје понашање мјешавини лијекова које су му преписали љекари за хронично штуцање, што га је навело да помисли да се унутар уређаја за праћење налази опрема за прислушкивање.

План Болсонара и његових саучесника 2022. укључивао је наводно убиство Луле и његовог првог помоћника у кампањи Жералда Алкмина.

Бивши министар одбране Пауло Серхио Ногеира де Оливеира и бивши министар за институционалну безбједност генерал Аугусто Хелено осуђени су на затворске казне од 19 и 21 године затвора.

Бивши командант морнарице Алмир Гарније Сантос осуђен је на 24 године затвора, а бивши министар одбране Валтер Брага Нето на 26 година.

Бивши министар правде Андерсон Торес осуђен је на 24 године затвора, док је бивши шеф обавјештајне службе Александар Рамагем осуђен у одсуству на 16 година, након што је недавно побјегао у Сједињене Државе.

