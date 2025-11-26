Logo
Large banner

Циклон доноси кишу и снијег, спремите се на захлађење

Извор:

Агенције

26.11.2025

07:18

Коментари:

0
Циклон доноси кишу и снијег, спремите се на захлађење
Фото: Tanjug/AP/Hassan Ammar

На висини, одсјечени циклон са центром изнад Италије и Алпа премјешта се преко наших крајева, доносећи прилив хладнијег ваздуха с сјевера. У приземљу утицај долине циклона такође је осјетан, а притисак ће послијеподне и увече постепено расти.

Већи дио дана биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде, док ће на западу бити облачније и свјежије. Уз ријеке и по котлинама могућа је пролазна јутарња магла. Послијеподне и увече очекује се наоблачење са југа, из кога ће падавине бити киша, понегдје јача. У вишим предјелима киша ће прелазити у сусњежицу и снијег, док на сјеверу остаје суво и све хладније. Увече ће у Крајини бити вјетровито, понегдје уз јаке ударе.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, увече у Крајини уз јаке ударе промјенљив или сјеверних смјерова.

Donald Tramp

Свијет

Трамп: Русија је супериорна - Украјина мора да прихвати мировни споразум

Минимална температура ваздуха кретаће се од 1 степени до 5 степени , на југу до 7 степени , а у вишим предјелима од -1 степен. Максимална температура биће од 5 степени на западу до 11 степени на југоистоку, на југу до 13 степени, док ће у вишим предјелима на западу достићи око 3 степена.

Промјенљиво до претежно облачно уз сунчане интервале. Послијеподне и увече очекује се јаче наоблачење са југа које ће донијети кишу, док ће у вишим предјелима у широј регији града падати сусњежица и снијег. Вјетар ће бити слаб до умјерен, увече у широј регији града умјерен до јак промјенљив или сјеверних смјерова.

Максимална температура ваздуха око 7 степени , док ће минимална увече достићи око 2 степена.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Свијет

Трамп: Русија је супериорна - Украјина мора да прихвати мировни споразум

1 д

0
Додик у посјети Будимпешти, данас са Орбаном

Република Српска

Додик у посјети Будимпешти, данас са Орбаном

1 д

0
Писмо Д‌једу Мразу из Бањалуке које ће промијенити празнике за 350 малишана

Бања Лука

Писмо Д‌једу Мразу из Бањалуке које ће промијенити празнике за 350 малишана

1 д

0
Поплаве у Бугојну

Градови и општине

Поплаве у Бугојну, вода угрозила куће

1 д

0

Више из рубрике

Славимо Светог Јована Златоустог: Вјерује се да треба узети књигу у руке

Друштво

Славимо Светог Јована Златоустог: Вјерује се да треба узети књигу у руке

1 д

0
Извучен лото Џокер вриједан 1.110.000 КМ!

Друштво

Извучен лото Џокер вриједан 1.110.000 КМ!

1 д

0
Лото резултати: Који бројеви су извучени у 93. колу

Друштво

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 93. колу

1 д

0
Погинуло 12 људи: Каква је у пракси заштита на раду у Српској?

Друштво

Погинуло 12 људи: Каква је у пракси заштита на раду у Српској?

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner