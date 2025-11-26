Циклон доноси кишу и снијег, спремите се на захлађење

Извор:
На висини, одсјечени циклон са центром изнад Италије и Алпа премјешта се преко наших крајева, доносећи прилив хладнијег ваздуха с сјевера. У приземљу утицај долине циклона такође је осјетан, а притисак ће послијеподне и увече постепено расти.
Већи дио дана биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде, док ће на западу бити облачније и свјежије. Уз ријеке и по котлинама могућа је пролазна јутарња магла. Послијеподне и увече очекује се наоблачење са југа, из кога ће падавине бити киша, понегдје јача. У вишим предјелима киша ће прелазити у сусњежицу и снијег, док на сјеверу остаје суво и све хладније. Увече ће у Крајини бити вјетровито, понегдје уз јаке ударе.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, увече у Крајини уз јаке ударе промјенљив или сјеверних смјерова.
Минимална температура ваздуха кретаће се од 1 степени до 5 степени , на југу до 7 степени , а у вишим предјелима од -1 степен. Максимална температура биће од 5 степени на западу до 11 степени на југоистоку, на југу до 13 степени, док ће у вишим предјелима на западу достићи око 3 степена.
Промјенљиво до претежно облачно уз сунчане интервале. Послијеподне и увече очекује се јаче наоблачење са југа које ће донијети кишу, док ће у вишим предјелима у широј регији града падати сусњежица и снијег. Вјетар ће бити слаб до умјерен, увече у широј регији града умјерен до јак промјенљив или сјеверних смјерова.
Максимална температура ваздуха око 7 степени , док ће минимална увече достићи око 2 степена.
