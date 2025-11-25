Лото резултати: Који бројеви су извучени у 93. колу

Извор:
АТВ
25.11.2025
20:10
Коментари:0
Према најновијем извјештају Државне лутрије Републике Српске и Србије, у 93. колу игре на срећу лото седмица која је износила 4.000.000 КМ није извучена.
Лото резултати извлачења 93. кола које је одржано 31. октобра 2025. су, према извјештају лутрије сљедећи:
У главном Лото извлачењу извучени су сљедећи бројеви: 7, 34, 30, 32, 9, 10, 13
Добитна комбинација гласи: 7, 9, 10, 13, 30, 32, 34.
Што се тиче извлачења Лото плус седмице у вриједности од 2.180.000 КМ, извучени су сљедећи лото бројеви: 2, 31, 4, 1, 15, 37, 13
Добитна комбинација гласи: 1, 2, 4, 13, 15, 31, 37.
Нажалост, ни у игри Лото плус није било добитника.
Џокер игра у 93. колу се играла за 1.110.000 КМ.
Џокер комбинација гласила је: 2 2 4 8 2 7
Џокер за ово коло је извучен.
Најновије
Најчитаније
14
41
14
37
14
31
14
27
14
23
Тренутно на програму