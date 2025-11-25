Logo
Лото резултати: Који бројеви су извучени у 93. колу

Извор:

АТВ

25.11.2025

20:10

Коментари:

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 93. колу

Према најновијем извјештају Државне лутрије Републике Српске и Србије, у 93. колу игре на срећу лото седмица која је износила 4.000.000 КМ није извучена.

Лото резултати извлачења 93. кола које је одржано 31. октобра 2025. су, према извјештају лутрије сљедећи:

Лото резултати

У главном Лото извлачењу извучени су сљедећи бројеви: 7, 34, 30, 32, 9, 10, 13

Добитна комбинација гласи: 7, 9, 10, 13, 30, 32, 34.

Лото плус резултати

Што се тиче извлачења Лото плус седмице у вриједности од 2.180.000 КМ, извучени су сљедећи лото бројеви: 2, 31, 4, 1, 15, 37, 13

Добитна комбинација гласи: 1, 2, 4, 13, 15, 31, 37.

Нажалост, ни у игри Лото плус није било добитника.

Џокер извлачење

Џокер игра у 93. колу се играла за 1.110.000 КМ.

Џокер комбинација гласила је: 2 2 4 8 2 7

Џокер за ово коло је извучен.

