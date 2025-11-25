Погинуло 12 људи: Каква је у пракси заштита на раду у Српској?

Извор:
АТВ
25.11.2025
20:00
Коментари:0
Само ове године 12 радника у Српској смртно је страдало од посљедица повреде на раду. Подаци јасно кажу да се Закон о заштити на раду најмање поштује у грађевинарству, дрвној и прерађивачкој индустрији. Зато је неопходно додатно унаприједити прописе, и што је најважније, адекватно их примијенити у пракси.
"Ако не будемо промијенили свијест и радника и послодаваца, уколико не будемо мијењали законске прописе, онда ће се и даље дешавати и повреде на раду са смртним исходом. Морам рећи и да су казне јако мале за послодавце који не примјењују заштиту на раду и наш захтјев је да се те казне драстично повећају", каже Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске
Послодавци имају и обавезу да периодично обављају љекарске прегледе радника на пословима са повећаним ризиком. А добра вијест је да Завод за медицину рада и спорта Српске биљежи и тренд повећања броја систематских прегледа на мање ризичним пословима.
"Ти прегледи, зависно од Акта, ако је радно мјесто са повећаним ризиком, зависи од штетности постоји тачно одређена структура минимум прегледа коју треба обавити. Углавном су то основни лабораторијски параметри, ЕКГ, преглед вида, слуха, уколико је рад на висини преглед спирометрија", рекао је Владимир Шормаз, Завод за медицину рада и спорта Републике Српске.
А добра законска рјешења из области заштите на раду, Српска би могла преписати од Србије. Тамо су законске прописе побољшали прије двије године.
"Прије свега смо утврдили јасне ставове око радних мјеста са повећањем ризиком, дефинисали смо која су то радна мјеста, на висини, у дубини, значи везано за највеће проблеме које имамо у смислу повређивања и погибије радника, урадили смо да кажем негдје бољи проток информација кроз одбор за безбједност код послодаваца", каже Саша Димитријевић, Уједињени грански синдикати „Независност“, Србија.
Здравље радника је најважније. Зато су у Савезу синдиката Српске покренули и иницијативу за увођењем обавезних систематских прегледа свих радника. Поручују и да је у Српској потребно усвојити централни регистар повреда на раду.
Најновије
Најчитаније
14
41
14
37
14
31
14
27
14
23
Тренутно на програму