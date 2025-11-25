Logo
Large banner

Пораст насиља над женама, учестало је и дигитално насиље

Аутор:

Зорица Петковић

25.11.2025

19:53

Коментари:

0
Пораст насиља над женама, учестало је и дигитално насиље
Фото: АТВ

Годинама су изложене различитим врстама насиља, психичком, економском, које најчешће ескалира у физичко, а физичко све брже доведе до убиства.

Жене жртве насиља, најчешће проговарају тек када су сатјеране у ћошак или је неки стресогени догађај окидач, попут убиства Алдине Јахић у Мостару. Много их је, мада ријетко говоре у јавности, углавном због страха од насилника.

"Годинама сам трпјела, мислио је да нећу реаговати кад је јавне сцене правио кад је јавне сцене правио називајући ме погрдним именима. С обзиром да имам дјецу нисам могла да трпим, јер су ми дјеца могла доћи у ситуацију да почине кривично дјело", каже жена из Мостара.

Нисте саме, поручују већ три деценије из Фондације Удружене жене. Бринули су кажу, хиљаду и 4 жене и ту су сигурне, склоњене од насилника уколико је потребно и до годину дана. Већина жена се за то вријеме економски осамостали. Занемарљив је број оних који се враћају у паклени дом.

"За првих 10 мјесеци ове године збринута је 31 особа, односно 14 жена и 17 дјеце. У овој години је збринуто и 3 дјеце који су жртве насиља својих очева. Најчешће имају између 30 и 40 година", рекла је Марија Каурин, правна савјетница, фондација Удружене жене

СОС телефон 1264 зазвони 3 до 4 пута дневно, мада несумњиво има потребе да то буде и чешће. Тортура се сели и на интернет.

"Кривични закон РС је измјенама и допунама закона из 2023. препознао 2 нова кривична дјела која управо предвиђају то- неовлаштено објављивање туђег снимка, портрета или списа као и злоупотреба туђих фотографија као и полно узнемиравање путем друштвених мрежа што је јако изражено према женама у јавном и политичком животу", каже Маја Векић, директор Центра за једнакост и равноправност.

"Министарство правде је организовало у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца додатну едукацију судија и тужилаца како би се адекватније примјењивале те нове одредбе Кривичног и како би изрицале строже казне", рекао је Горан Селак, министар правде.

Дигитално насиље је и те како присутно и распрострањено. Мушкарци морају дати велики допринос када је ријеч о системском рјешавању овог проблема, истиче први човјек Владе Српске.

"Морамо се вратити искреном витештву у односу према женском полу а сви ми који иоле желимо да будемо џентлмени И мушкарци максимално дамо све од себе да би учествовали у системском рјешавању овог проблема И максималном санкционисању И кажњавању оних који то почине", каже Саво Минић.

Нема тачних података о броју дигиталних напада на жене. Од пријетње до фаталног исхода пут може бити врло кратак. Зато, без одлагања, још данас - пријавити.

Подијели:

Тагови:

Насиље

žene žrtve torture

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Систем јавног водоснабдијевања у фокусу ревизије

Друштво

Систем јавног водоснабдијевања у фокусу ревизије

1 д

0
Ево када нас поново очекује снијег

Друштво

Ево када нас поново очекује снијег

2 д

0
Апел за Херцеговце: Заштитите имовину на вријеме

Друштво

Апел за Херцеговце: Заштитите имовину на вријеме

2 д

0
Мијења се закон: Мајке би могле имати право на дуже породиљско одсуство

Друштво

Мијења се закон: Мајке би могле имати право на дуже породиљско одсуство

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner