Пораст насиља над женама, учестало је и дигитално насиље

Аутор:Зорица Петковић
25.11.2025
19:53
Коментари:0
Годинама су изложене различитим врстама насиља, психичком, економском, које најчешће ескалира у физичко, а физичко све брже доведе до убиства.
Жене жртве насиља, најчешће проговарају тек када су сатјеране у ћошак или је неки стресогени догађај окидач, попут убиства Алдине Јахић у Мостару. Много их је, мада ријетко говоре у јавности, углавном због страха од насилника.
"Годинама сам трпјела, мислио је да нећу реаговати кад је јавне сцене правио кад је јавне сцене правио називајући ме погрдним именима. С обзиром да имам дјецу нисам могла да трпим, јер су ми дјеца могла доћи у ситуацију да почине кривично дјело", каже жена из Мостара.
Нисте саме, поручују већ три деценије из Фондације Удружене жене. Бринули су кажу, хиљаду и 4 жене и ту су сигурне, склоњене од насилника уколико је потребно и до годину дана. Већина жена се за то вријеме економски осамостали. Занемарљив је број оних који се враћају у паклени дом.
"За првих 10 мјесеци ове године збринута је 31 особа, односно 14 жена и 17 дјеце. У овој години је збринуто и 3 дјеце који су жртве насиља својих очева. Најчешће имају између 30 и 40 година", рекла је Марија Каурин, правна савјетница, фондација Удружене жене
СОС телефон 1264 зазвони 3 до 4 пута дневно, мада несумњиво има потребе да то буде и чешће. Тортура се сели и на интернет.
"Кривични закон РС је измјенама и допунама закона из 2023. препознао 2 нова кривична дјела која управо предвиђају то- неовлаштено објављивање туђег снимка, портрета или списа као и злоупотреба туђих фотографија као и полно узнемиравање путем друштвених мрежа што је јако изражено према женама у јавном и политичком животу", каже Маја Векић, директор Центра за једнакост и равноправност.
"Министарство правде је организовало у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца додатну едукацију судија и тужилаца како би се адекватније примјењивале те нове одредбе Кривичног и како би изрицале строже казне", рекао је Горан Селак, министар правде.
Дигитално насиље је и те како присутно и распрострањено. Мушкарци морају дати велики допринос када је ријеч о системском рјешавању овог проблема, истиче први човјек Владе Српске.
"Морамо се вратити искреном витештву у односу према женском полу а сви ми који иоле желимо да будемо џентлмени И мушкарци максимално дамо све од себе да би учествовали у системском рјешавању овог проблема И максималном санкционисању И кажњавању оних који то почине", каже Саво Минић.
Нема тачних података о броју дигиталних напада на жене. Од пријетње до фаталног исхода пут може бити врло кратак. Зато, без одлагања, још данас - пријавити.
